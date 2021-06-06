Ученые рассказали о способной продлить жизнь здоровой диете

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние на здоровье человека диеты с определенным набором продуктов. По словам исследователей, предлагаемый ими пищевой рацион способен продлить срок продолжительности жизни минимум на три года.

Эксперимент ученых, представляющих Национальный университет естественной медицины (Портленд, США), продолжался восемь недель. По условиям исследования, его участники должны были съедать ежедневно по четверти килограмма печени и яйца – от пяти штук до десятка. Также обязательным составляющим диеты были овощи в достаточно больших объемах. Так, исследуемые каждый день обязательно употребляли листовую зелень в количестве двух чашек, крестоцветные овощи в таком же объеме и до пары свёкол. Кроме того, ежедневный рацион участников эксперимента дополняли тыквенные семечки в количестве четырех столовых ложек. После завершения исследования медики провели тестирование физиологических показателей принимавших в нем участие людей и сделали вывод, что соблюдение диеты с вышеуказанным набором продуктов способно увеличить продолжительность жизни человека на три года и более.

Примечательно, что предписанный набор продуктов в составе приемов пищи был не единственным условием ежедневного распорядка дня исследуемых. Все они должны были также соблюдать достаточную физическую активность в виде спортивных тренировок и соблюдать режим здорового сна.

Источник: riafan.ru