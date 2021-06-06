 

Специалисты рассказали о признаках почечной недостаточности

06.06.2021, 22:50, Разное
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Специалисты рассказали о признаках почечной недостаточности, которые люди часто игнорируют. Отклонение чаще всего развивается месяцами или годами.
Почки нужны для слаженной работы организма. Они формируют мочу и выводят ее через мочевыводящие пути, участвуют в регуляции кислотно-щелочного баланса, держат под контролем формирование красных кровяных телец. Если происходит повреждение органов, то они не могут выполнить свое предназначение, а опасность состоит в том, что патологии обнаруживаются поздно. Почечную недостаточность именуют «тихой болезнью», так как ее часто не диагностируют до симптоматики, которая свидетельствует о сильных нарушениях. Ученые доказали, что каждый 10 взрослый имеет почечную недостаточность, а три четверти больных не знали о проблеме со здоровьем.

Заболевание появляется, если проблема развивалась медленно. Токсические продукты метаболизма не могут больше отфильтровываться почками и выводиться с мочой, накапливаясь в крови. Если не заниматься проблемой, то это приведет к деменции, инсульту и смерти.

На первой и второй стадиях болезни люди замечают отеки, пенистую или обесцвеченную мочу – это усиление экскреции белка. В третьей фазе почки начинают функционировать только на 50% своих ресурсов. При этом больной быстро утомляется, у него понижается работоспособность, повышается давление. Также повышаются риски острой почечной недостаточности – состояние, которое угрожает жизни.

На четвертой стадии утрачивается аппетит, появляется тошнота и рвота, боль в костях, зуд кожи, выраженная отечность. На последней стадии наступает терминальная почечная недостаточность. Функционирование органа ухудшается настолько, что случается полное прекращение работы – жизнь больного начинает зависеть от трансплантации органа или диализа.

Факторы заболевания не всегда определяются конкретно, но общеизвестно, что к ее возникновению приводит диабет, повышенное давление, кисты почек и неправильное использование обезболивающих лекарств.

Источник: aif.ru



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