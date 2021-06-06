 

“Самый высокий рейтинг среди политических программ страны”. Студия Савика Шустера подвела итоги телесезона

06.06.2021, 22:48, Новости дня
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“Наш проект смотрели лучше, чем проекты ближайших конкурентов, вместе взятых. Средний рейтинг согласно аудитории 18+ (вся Украина) “Свободы слова Савика Шустера” в 2021 году составил 3,16%, что больше суммы средних рейтингов программ “Право на владу” (1,83%) и “Свобода слова” на ICTV (1,24%). И это без учета трансляции программы и повторов на телеканале “Украина 24”, – говорится в сообщении.

По данным студии Шустера, в течение сезона эфиры ток-шоу, которые транслировались на YouTube-канале, посмотрели более 10 млн пользователей.

“Средняя продолжительность просмотра – почти 40 минут. Таким образом, наша программа все так же интересна, как и раньше. За нашей страницей в Facebook следят более 270 тыс. человек, что суммарно выше общего количества подписчиков страниц ближайших конкурентов”, – отмечается в отчете.

Лидерские позиции как на телевидении, так и в интернете студия Шустера объясняет “актуальностью тем, демократией в эфире и высоким уровнем политической дискуссии” на ток-шоу.

“4 июня вышел последний в этом сезоне эфир программы “Свобода слова Савика Шустера”. Савик Шустер и вся команда вернутся в эфир 3 сентября. За девять месяцев этого сезона мы создали 36 программ. В прямом эфире вместе с ведущим проекта топовые спикеры страны обсуждали важнейшие события в Украине и мире”, – рассказали авторы ток-шоу.

https://www.facebook.com/shusteronline/posts/10158265416141009

Контекст:

“Свобода слова Савика Шустера” выходила по пятницам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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