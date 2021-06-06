 

Чемпионом мира по хоккею с шайбой стала Канада

06.06.2021, 22:48, Новости дня
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В первом периоде счет открыли финны, на 9-й минуте отличился Микаэль Руохомаа.

Во втором периоде канадцы сравняли – шайбу на 25-й минуте забросил Макс Комтуа.

В третьем периоде команды обменялись забитыми шайбами – финн Петтери Линдбом отличился на 46-й мин., а канадец Адам Хенрик на 53-й – и выяснение сильнейшего перешло в стадию овертайма.

На 67-й минуте матча канадец Ник Пол забросил шайбу в ворота соперника и сделал свою команду чемпионом мира – 3:2.

Бронзовые награды чемпионата мира завоевала сборная США, которая выиграла у Германии со счетом 6:1.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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