Чемпионом мира по хоккею с шайбой стала Канада

В первом периоде счет открыли финны, на 9-й минуте отличился Микаэль Руохомаа.

Во втором периоде канадцы сравняли – шайбу на 25-й минуте забросил Макс Комтуа.

В третьем периоде команды обменялись забитыми шайбами – финн Петтери Линдбом отличился на 46-й мин., а канадец Адам Хенрик на 53-й – и выяснение сильнейшего перешло в стадию овертайма.

На 67-й минуте матча канадец Ник Пол забросил шайбу в ворота соперника и сделал свою команду чемпионом мира – 3:2.

Бронзовые награды чемпионата мира завоевала сборная США, которая выиграла у Германии со счетом 6:1.

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