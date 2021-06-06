 

Депутат Милонов: ДНР и ЛНР должны войти в состав России

06.06.2021, 22:30, Разное
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По его словам, у Донбасса нет другого варианта, кроме как присоединиться к России. То есть с ДНР и ЛНР необходимо поступить, как с Севастополем и Крымом.

Депутат подчеркнул, что была бы его воля, граждане Луганской и Донецкой народных республик голосовали бы не только как российские граждане, но и как жители России.

Это моя позиция – ДНР и ЛНР должны войти в состав Российской Федерации, — заявил он.

Милонов призвал объективно рассматривать сложившуюся в Донбассе ситуацию. По его мнению, альтернатив у его предложения нет, так как оставлять все в прежнем виде, как и вновь становиться частью Украины — невозможно.

Депутат допустил, что при таком развитии событий, вероятно, будут новые санкции в отношении России, ДНР и ЛНР. Однако он отметил, что, в случае с присоединением Крыма, Запад угрожал санкциями, но в итоге Крымский полуостров вызвал меньшую волну ограничений, чем некоторые события внутри России. Таким образом, многие санкции, примененные против РФ, просто являли собой политическую волю и ничего более.

В связи с этим можно сказать, что у Донбасса один путь, подытожил политик, — путь в Россию. Любой другой вариант, по его мнению, может оказаться для непризнанных республик губительным.



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