Ископаемый секрет может пролить свет на разнообразие первых животных Земли

Большая группа знаковых окаменелостей, по широко распространенному мнению, проливает свет на происхождение многих животных Земли и сообществ, в которых они жили, возможно, скрывает секрет.

Ученые во главе с двумя из Портсмутского университета, Великобритания, первыми смоделировали, как исключительно хорошо сохранившиеся окаменелости, отражающие самый большой и самый интенсивный всплеск эволюции, когда-либо наблюдались, могли быть перемещены селями.

Находка, опубликованная в Связь Земля и окружающая среда, предлагает предостережение о том, как палеонтологи строят изображения из останков существ, которых они изучают.

До сих пор было широко распространено мнение, что окаменелости, захороненные в селевых потоках в сланцах Берджесс в Канаде, которые показывают результат кембрийского взрыва 505 миллионов лет назад, жили вместе, но теперь это вызывает сомнения.

Кембрийский взрыв послужил толчком к запуску огромного разнообразия животной жизни, наблюдаемой сейчас на планете.

Теперь доктор Ник Минтер и доктор Орла Бат Энрайт обнаружили, что некоторые животные, ставшие окаменелостями, могли хорошо сохраниться даже после того, как их перенесли на большие расстояния, что ставит под сомнение идею, что все существа жили вместе.

Доктор Минтер сказал: «Это открытие может удивить ученых или привести к тому, что они придут в более осторожный тон в интерпретации ранних морских экосистем полмиллиарда лет назад.

«Было высказано предположение, что из-за того, что окаменелости Берджесс-сланца так хорошо сохранились, они не могли быть перенесены на большие расстояния. Однако это новое исследование показывает, что общий тип потока, ответственный за отложения, в которых они были захоронены, не соответствует нанести дальнейший ущерб умершим животным. Это означает, что окаменелости, обнаруженные в отдельных слоях отложений и предположительно представляющие сообщества животных, на самом деле могли жить далеко друг от друга на расстоянии «.

Доктора Минтер и Бат Энрайт из Школы окружающей среды, географии и геолого-геофизических исследований Портсмутского университета изучали сланцевый район Берджесс в Британской Колумбии как на месте, так и с помощью лабораторных экспериментов.

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