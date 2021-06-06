Бизнес-план ГУЛАГ

Хитом Петербургского международного экономического форума стало обсуждение топ-чиновниками эффективной модели работы заключенных на стройках.

В 2019 году арест Ивана Голунова пришелся на дни Петербургского экономического форума (ПМЭФ) — крупнейшей российской инвестиционной площадки, большой стиль которой все еще отсылает к «медведевской модернизации» — это когда мы модные, международные, всем улыбаемся и хотим со всеми торговать.

После демарша трех деловых изданий, «Коммерсанта», «Ведомостей» и РБК, которые посвятили свои первые полосы не ПМЭФ, но Голунову, и угрозе массовых демонстраций против полицейского произвола, Голунова отпустили.

Он стал, по всей видимости, единственным человеком в современной России, который вошел в «систему» в качестве обвиняемого по уголовной статье, а вышел потерпевшим по ней же. Случилось своего рода уголовно-процессуальное чудо, и форум в Петербурге сыграл в нем свою роль. В 2019 году еще считалось, что преследование журналиста не способствует хорошему инвестиционному климату. С тех пор РФ сильно изменилась, а ПМЭФ потерял последнюю связь с реальностью.

В Москве — непрекращающаяся череда уголовных дел, обысков, уничтожение любых конкурентов властей перед выборами, новые списки недружественных стран, нежелательных организаций и иностранных агентов всех видов. В то же время в Петербурге представительские автомобили везут утонченно одетых людей на форум есть бараний бок за 17 тысяч рублей (такие цены в местном ресторане) — в ожидании речи президента. Скрасить долгие часы, после которых, наконец, можно будет попозировать на фоне трибуны № 1, можно в хорошей компании — это Герман Греф дебатирует со Стивеном Пинкером про просвещение и прогресс. Мимо гостей пробегает веселый робот-пес от Сбербанка: скорее всего, он совсем не в курсе политических репрессий.

К 2021 году форум стал самодостаточной, замкнутой в себе вещью — никакие плохие новости уже не могут испортить отечественный инвестиционный климат, потому что здесь давно установился шторм.

Инвесторы, которые все еще готовы работать с Россией, рассчитывают зарабатывать именно на непредсказуемости, характерной для местных рынков,

и низкой конкуренции на них — желающие вкладывать деньги в хаос товар штучный. И если бы Ивана Голунова задержали в 2021 году, никто этого не заметил бы — ни Пинкер, ни Греф, ни робот-пес.

Нельзя сказать, что на ПМЭФ совсем не обсуждался реальный мир. Большой энтузиазм собравшихся, в частности, вызывает инновационная идея ФСИН, сформулированная накануне: использовать в разных сферах экономики труд заключенных (но строго так, чтобы это был неГУЛАГ). Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, считает, что в его сфере заключенные не нужны — то есть нового стахановского движения среди зэков можно в ближайшее время не ждать. Мол, в РФ и на воле хватает высококвалифицированных кадров. Совсем другое дело, сказал Мантуров, если зэки поедут на стройки — против такого сценария возражать не приходится. Идея очень нравится и вице-премьеру Марату Хуснуллину, который тоже рассуждал о ней на форуме: взять, мол, и заменить труд мигрантов в строительной области на труд заключенных.

В очередь за трудоднями уже встал губернатор Магаданской области Сергей Носов, у которого к зэкам «есть интерес»: Носов хочет отправить их на золотодобычу.

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Кажется, что отечественная история пошла на второй круг, не ясно только, зачем ради столкновения с такой глубинной мыслью нужно было устраивать целый ПМЭФ. Еще интересно, что бы сказал на все эти прожекты философ Стивен Пинкер, который в соседнем зале рассуждал на свою любимую тему: уровень насилия в мире, мол, систематически снижается.

Как бы то ни было, стиль мероприятия постепенно меняется. Иностранных участников все меньше — ну тут можно списывать на пандемию и чрезмерно раннее начало сезона конгрессов в РФ (мировые форумы все еще остаются онлайн). Зато все больше актуального патриотизма. Пустой стенд Генеральной прокуратуры, фотография которого широко разошлась по Сети,

олицетворяет собой одновременно состояние российского рынка и его главного актора, Big Silovik.

А стенд телеканала «Царьград», расписанный подо что-то матрешечно-лубочное, транслировал участникам форма изображение Александра Дугина — наверное, это к деньгам.

С учетом того, что первым инфоповодом этого ПМЭФ стало объявление о создании «белого интернета» для школьников со стороны замминистра просвещения, стоит подумать, чтобы переименовать все происходящее в ПИФ, в Петербургский идеологический форум. Ведь международного и экономического на мероприятии почти не осталось.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики

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