Решила погрузиться в отношения с самой собой: почему Дарья Мельникова и Артур Смольянинов развелись после 8 лет брака

Дарья Мельникова рассказала о разводе с Артуром Смольяниновым. Артисты были в браке восемь лет. Известно, что в 2013 году Мельникова вышла замуж за Смольянинова. Через два года у них родился сын Артур, а еще через несколько лет – сын Марк.

Развод

Российская актриса недавно рассказала, что официально развелась со своим супругом. Мельникова уточнила, что никаких конкретных причин для развода нет, только отметила, что это было обоюдное решение. Претензий друг к другу Дарья и Артур не имеют.

На одном из каналов “Ютуба” Мельникова заявила, что все предположения средствами массовой информации об их разладе в семье не являются правдой. Как сказала актриса, их отношения с мужем закончились, а что происходило внутри семьи, они с Артуром не считают нужным афишировать. Кроме этого Дарья Мельникова добавила, что пока не готова к новому роману, так как сейчас решила погрузиться в отношения с самой собой. Актриса также не исключает и того, что они могут еще снова сойтись.

В настоящее время артистка старается больше времени уделять своим детям

Дарья Мельникова неоднократно признавалась, что материнство для нее – одна из важных частей жизни. После рождения младшего наследника актриса взяла длительный перерыв в карьере и создала свой проект в “Инстаграме”, который посвящен воспитанию детей.

В своем блоге Мельникова время от времени делится снимками, как проводит время с наследниками. Стоит отметить, что Дарья очень долго после рождения сыновей скрывала их внешность от посторонних. Лишь осенью прошлого года актриса первый раз опубликовала фотографию, на которой четко были видны лица детей. Мельникова по сей день крайне редко делится снимками с Артуром и Марком. Как правило, мальчики появляются на фото в блоге артистки с прикрытыми лицами либо спиной к камере.

Домашние роды

Важно отметить, что обоих детей Дарья Мельникова рожала дома. Из-за страха больниц актриса решила не ехать туда. Но после появления на свет первого сына заявила, что больше так делать не будет. Процесс родов был очень болезненный, но артистке пришлось обойтись без анестезии. Тем не менее актриса и во второй раз стала рожать в домашних условиях. Мельникова призналась, что ей было очень страшно.

Чем сейчас занимается Дарья Мельникова

В прошлом году актриса сыграла главную роль в кинокартине «Запретная зона». Кроме нее в съемках участвовали Головин, Вахрушев, Сосновский и другие артисты. Фильм повествует о друзьях, которые, путешествуя рядом с Чернобылем, становятся виновными в гибели человека и находят сумку с большой суммой денег.

В начале этого года состоялась премьера телевизионного сериала «Медиатор». Актерский состав оказался звездным, что привлекло внимание аудитории к данному проекту. В частности, кроме Дарьи здесь снимались Бурковский, Пересильд, Мороз, Толстоганова. В основе сюжета – Андрей Павлов, в обязанности которого входит ведение переговоров с боевиками. Но на жизнь мужчина зарабатывает не этим. У него есть свой бизнес – за огромные деньги Андрей помогает договориться людям, которые не могут самостоятельно прийти к соглашению.

В настоящее время Мельникова занята работой сразу в нескольких телепроектах. Очень скоро зрители смогут увидеть с Дарьей такие фильмы: «Крепкая броня. Битва за Берлин», «Подарок» и «Синдром».