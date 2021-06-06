МЭР допустило ограничение экспорта продуктов во избежание роста цен

Россия может расширить ограничения на экспорт основных продуктов питания для защиты потребителей от роста цен на внутреннем рынке, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, ограничения на экспорт, которые он назвал ценовым «амортизатором», также призваны побудить отечественных производителей больше инвестировать в производство, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

«Это один из наших источников роста за счет добавления новых производственно-сбытовых цепочек – зерно подталкивает животноводство вперед, животноводство продвигает вперед молоко и так далее», – сказал он.

Напомним, с 5 июня РФ ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа 2021 года. Запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи.

До этого СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики.