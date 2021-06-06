Жительница Горловки пострадала при взрыве боеприпаса
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Жительница Донбасса пострадала в результате взрыва боеприпаса в лесополосе, сообщили в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
«Сегодня днем жительница поселка шахты Гагарина во время сбора грибов в лесополосе наткнулась на неразорвавшийся ранее боеприпас, который сдетонировал. В результате взрыва женщина получила многочисленные ранения», – сообщается на сайте милиции.
В настоящее время женщина доставлена в больницу, с ней работают врачи. По данным правоохранителей, район регулярно обстреливают киевские силовики, за минувший месяц было зарегистрировано семь случаев.
Ранее военнослужащий ВСУ подорвался на взрывной устройстве в районе населенного пункта Старогнатовка в Донецкой области.
Накануне офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе, а также в установке новых станций радиоэлектронной борьбы.
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