 

Жительница Горловки пострадала при взрыве боеприпаса

06.06.2021, 21:54, Новости дня
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Жительница Донбасса пострадала в результате взрыва боеприпаса в лесополосе, сообщили в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Сегодня днем жительница поселка шахты Гагарина во время сбора грибов в лесополосе наткнулась на неразорвавшийся ранее боеприпас, который сдетонировал. В результате взрыва женщина получила многочисленные ранения», – сообщается на сайте милиции.

В настоящее время женщина доставлена в больницу, с ней работают врачи. По данным правоохранителей, район регулярно обстреливают киевские силовики, за минувший месяц было зарегистрировано семь случаев.

Ранее военнослужащий ВСУ подорвался на взрывной устройстве в районе населенного пункта Старогнатовка в Донецкой области. 

Накануне офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе, а также в установке новых станций радиоэлектронной борьбы.



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