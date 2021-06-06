Ученые обнаружили новое опасное последствие коронавируса

Коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена – Барре, который проявляется в нарушении чувствительности и вегетативных расстройствах, свидетельствует исследование ученых из Бирмингемского университета.

Как подчеркнул один из авторов материала Алекс Рихтнер, антитела, которые вырабатываются у перенесших COVID-19, напоминают те, что приводят к болезням сердца и кожи, передает РИА «Новости».

«Мы еще не знаем, действительно ли эти аутоантитела вызывают симптомы у пациентов и является ли это обычным последствием множества инфекций или характерно только после коронавируса», – отметил ученый.

Специалисты разделили участников исследования на группы. В первой было 32 человека из отделения интенсивной терапии, попавшие туда не из-за COVID-19. Более 41% из них имели аутоантитела. Во второй группе из 25 человек, находившихся на интенсивной терапии из-за коронавируса, аутоантитела получили 60%.

В третьей группе они выработались у 77% из 35 человек, которым понадобилась помощь реаниматологов на фоне коронавируса. Среди этой группы людей антитела были выявлены у 54% из 24 переболевших COVID-19 в легкой или средней форме.

Согласно результатам анализов, первыми симптомами синдрома Гийена – Барре становились онемение конечностей, слабость в мышцах и нарушение координации. На эти признаки жаловались пациенты, переболевшие COVID-19.

Синдром Гийена – Барре является острой аутоиммунной воспалительной патологией, которая проявляется в нарушении чувствительности и вегетативных расстройствах. Впервые была описана французскими врачами Жоржем Гийеном и Жаном Барре в 1916 году.

Ранее исследования американских ученых показали, что коронавирус может сохраняться в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции.