 

Крымчане после чудесного заполнения Симферопольского водохранилища обратились к Киеву

06.06.2021, 21:52, Разное
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После ливневых дождей почти пересохшие водохранилища Крыма наполнились водой. В связи с этим чудесным явлением, крымчане решили с иронией обратиться к официальному Киеву.
С 2014 года украинские власти отказались не только признать результаты референдума, но и поставлять и далее воду на территорию полуострова. За прошедшее время водные ресурсы здесь существенно иссякли и во многих регионах воду были вынуждены подавать согласно графику. Это указало властям на необходимость поисков альтернативных источников воды.

Однако разразившаяся накануне в Крыму непогода привела к совершенно неожиданным результатам. Так, дождевая вода после ливней и грозы заполнила Симферопольское водохранилище, являющееся одним из самых крупных на полуострове. Подобные природные чудеса вызвали небывалый ажиотаж в соцсетях. Многие жители полуострова сочли такое событие не иначе как вмешательством высших сил.

В связи с этим крымчане обратились к Киеву с ироническим заявлением. Они предположили, что дальнейшее заполнение резервуаров перевернет существующую ситуацию с точностью до наоборот. Вполне возможно, пишут в интернете радостные россияне, далее Украина сама будет вынуждена покупать воду у Крыма.

Источник: riafan.ru



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