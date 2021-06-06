Николай Трубач из-за долгов вместе с супругой покинул квартиру

Российский певец Николай Трубач вместе с супругой был вынужден покинуть собственную квартиру. Роскошное жилье пара оставила из-за огромных долгов артиста.

Певец Николай Трубач в 1990-х годах был одним из самых востребованных артистов России. Однако в самом начале 2000-х годов его карьера пошла на спад, долгое время исполнителю пришлось жить за счет сбережений. Не помогло разбогатеть Трубачу и участие в телешоу «Ты – суперстар» в 2020 году. Сейчас стало известно, что у него накопилось очень много долгов.

Накануне стало известно, что из-за своего плачевного финансового положения Николай Трубач был вынужден вместе с женой выехать из своей роскошной квартиры в центре столицы. Как сообщают СМИ, певец должен кредиторам огромное количество денег, исчисляемый в нескольких десятках миллионов. Примерно четвертую часть из этой суммы составляют долговые обязательства Елены Виршубской, супруги звезды. Все данные, заверяют журналисты, взяты из официальных источников.

Кроме того, сайт судебных приставов обнародовал данные, согласно которым исполнитель до сих пор не рассчитался за покупку земельного участка в Подмосковье, его стоимость равна 160 тысячам рублей. В минувшем месяце Московский городской суд объявил об избрании меры пресечения для семьи Трубача. Освобожденные селебрити трехкомнатные апартаменты даже по минимальной оценке стоят 20 миллионов рублей. Соседи исполнителя хита «Голубая луна» рассказали журналистам о том, что в квартиру уже поселились другие жильцы.

Источник: inforeactor.ru