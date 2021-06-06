Медики напомнили о признаках приближающегося артрита

Медики рассказали о прогностических индикаторах развития артрита. Исследование опубликовали в издании The Journal of Rheumatology.

При ревматоидном артрите иммунитет нацеливается на пораженные суставы, что ведет к болезненным ощущениям и отекам. Предвестниками будущего ревматоидного артрита считаются опухшие суставы, скованность утром и эрозии костей. Если заболевание прогрессирует, то симптоматика распространяется и на колени, лодыжки, запястья, локти, бедра и плечи. Чаще всего сигналы возникают в одних и тех же суставах с обеих сторон тела. Также 40% людей, которые имеют ревматоидный артрит, чувствуют симптомы, которые не связаны с суставами.

Существуют факторы, увеличивающие риски развития заболевания. Данные NHS Великобритании говорят о том, что ревматоидный артрит передается в семье, но считается, что риски невелики, так как гены играют небольшую роль при таком состоянии. Специалисты считают, что болезнь встречают чаще у женщин, чем у мужчин и связывают это с гормонами, хотя такая взаимосвязь и не доказана. Существуют данные, свидетельствующие о том, что курение тоже увеличивает риски заболевания.

Лекарства от болезни до сих пор не придумали, но существуют способы облегчения симптомов. Специальные упражнения помогут улучшить ежедневное функционирование. Физиотерапевт сможет дать дополнительные рекомендации.

Источник: www.medikforum.ru