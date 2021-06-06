В Украине больше всего пятизвездочных отелей в Одесской области – глава Гостуризма

“Всего гостиниц около 3 тыс. Но это не точная цифра, потому что точно никто не знает, так как у нас нет именно туристической статистики. Но мы над этим работаем. На сегодня 248 отелей имеют звезды от одной до пяти”, – сказала она.

По данным главы Гостуризма, больше всего пятизвездочных отелей в Одесской области – 15.

“10 – в Киеве, по три – в Харькове и во Львове. Есть еще в нескольких городах. В Днепре, если не ошибаюсь”, – проинформировала Олеськив.

Она отметила, что процесс категоризации украинских отелей “начали в марте, потому что на какое-то время эта функция заморозилась”.

“Дело в том, что было создано Госагентство, но нормативная база не была изменена. И мы почти год изменяли ряд документов и потом снова начали выдавать звезды”, – объяснила Олеськив.

Контекст:

Гостуризма Украины создано в декабре 2019 года. Олеськив назначена главой ведомства в марте 2020 года.

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