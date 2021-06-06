Жители Молдовы массово ездят в Украину за продуктами – глава Гостуризма Украины

“По прошлому году пока еще нет окончательных данных, они передаются с некоторым опозданием. Вот 2019 год был пиковым по въезду за последние годы. Это было 14 млн въездов. […] На первом месте у нас Молдова. 4,5 млн въездов было из этой страны, при этом население Молдовы – всего 2,5 млн человек”, – сказала она.

По данным главы Гостуризма, “основная масса – это люди, которые приезжают купить продукты и вернуться обратно”.

“Раз в две недели они ездят за покупками в Украину”, – отметила Олеськив.

Она рассказала, что в 2020 году, когда в мире была объявлена пандемия коронавирусной инфекции, количество иностранцев в Украине уменьшилось до 3,5–4 млн.

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