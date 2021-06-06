 

Жители Молдовы массово ездят в Украину за продуктами – глава Гостуризма Украины

06.06.2021, 21:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По прошлому году пока еще нет окончательных данных, они передаются с некоторым опозданием. Вот 2019 год был пиковым по въезду за последние годы. Это было 14 млн въездов. […] На первом месте у нас Молдова. 4,5 млн въездов было из этой страны, при этом население Молдовы – всего 2,5 млн человек”, – сказала она.

По данным главы Гостуризма, “основная масса – это люди, которые приезжают купить продукты и вернуться обратно”.

“Раз в две недели они ездят за покупками в Украину”, – отметила Олеськив.

Она рассказала, что в 2020 году, когда в мире была объявлена пандемия коронавирусной инфекции, количество иностранцев в Украине уменьшилось до 3,5–4 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.05 / Командование ВС РФ наращивает боеспособность оккупационных войск в ОРДЛО – украинская разведка

30.08 / Рядом с посольством США в Ираке упали четыре ракеты

05.08 / Компания Moderna обсуждает с несколькими странами поставку вакцины от COVID-19

05.08 / Патрушев объяснил цель американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

21.08 / Тихановская призвала белорусских рабочих оставить страх и расширять забастовки

08.09 / Обычные инфекции могут провоцировать болезнь Альцгеймера

11.03 / Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 10S

14.07 / Цена поставляемого за рубеж российского газа упала на 37%

25.06 / Касперская указала на безопасность электронного голосования по Конституции

21.07 / Абхазия продлила срок закрытия границы с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика