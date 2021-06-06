Российский оппозиционер Гудков выехал из РФ в Украину

“Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова “любым способом”, – говорится в сообщении.

Гудков уверен, что дело против него возбудили, чтоб не допустить на выборы и “выдавить из страны” как минимум до дня голосования.

“Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится. Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках”, – добавил он.

Гудков уточнил, что уже подъезжает к Киеву, где у него запланирован ряд встреч и эфиров. В частности, сегодня он будет на эфире у журналиста Евгения Киселева на канале “Украина 24”. Эту информацию подтвердил и сам журналист.

https://www.facebook.com/evgeny.kiselev.737/posts/5632974080078363

Контекст:

Гудков – российский политик, в 2006 году стал членом партии “Справедливая Россия”. В 2011-м был избран в Госдуму VI созыва от этой политсилы. В 2014 году, когда РФ аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года, Гудков не поддержал аннексию во время голосования в Госдуме.

1 июня 2021 года в Москве и Московской области провели ряд обысков по адресам, связанным с Гудковым. По информации его отца Геннадия Гудкова, всего у семьи провели 10 обысков, в которых участвовало более 140 российских силовиков.

Обыски проводили также у бывшего помощника Гудкова, экс-главы общественной организации “Открытая Россия” Александра Соловьева и у начштаба Гудкова Виталия Соловьева.

К вечеру стало известно, что Гудкова задержали на двое суток в качестве подозреваемого. Политику вменяют причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах.

3 июня политика отпустили. Ему не предъявили никаких подозрений и не назначили меру пресечения, но он остался подозреваемым по уголовному делу.

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