Der Spiegel – бундесверу предстоит вывозить из Афганистана не только военную технику, но и пиво

Немецкий контингент в Афганистане решает проблему с остатками запасов своего пива, пишет Der Spiegel: на фоне вывода войск командование запретило употребление спиртного. Отмечается, что по правовым и религиозным причинам невозможно продать алкоголь или оставить его для местной армии. В результате, скорее всего, придётся перевезти по воздуху 22 500 литров спиртного обратно в Германию.



Reuters

Выводя войска из Афганистана, бундесверу придётся перевезти в Германию не только сотни контейнеров с военными материалами, но и большое количество баночного пива и ящиков вина с шампанским, пишет Der Spiegel.

Как пишет издание, за последние несколько дней для отправки в Германию уже было заготовлено 65 тыс. банок пива и 340 бутылок вина и шампанского. Der Spiegel пишет, что обычно немецким солдатам в Афганистане позволялось употреблять две банки пива в день, однако сейчас в армии действует запрет на употребление алкоголя: такое решение было принято командованием в связи с последней, решающей фазой вывода войск.

В результате неиспользованными остались примерно 22 500 литров алкоголя, пишет Der Spiegel. Проблема состоит в том, что по правовым и религиозным причинам бундесвер не может ни продать остатки на территории Афганистана, ни передать их местной армии. При этом в Кабуле процветает чёрный рынок алкоголя, однако официально за употребление и продажу спиртного полагаются огромные штрафы.

В результате остатки алкоголя надо будет транспортировать в Германию на одном из арендованных транспортных самолётов «Антонова» или же уничтожить на месте, пишет Der Spiegel. Солдаты из немецкого контингента сообщили, что решение о транспортировке уже принято, поскольку уничтожить алкоголь на месте не представляется возможным.

Der Spiegel отмечает, что потребление алкоголя немецкими солдатами в Афганистане изначально было предметом споров — в частности, критика звучала с американской стороны: в американском контингенте спиртное было запрещено. Американские офицеры постоянно повторяли, что для бундесвера снабжение пивом важнее, чем борьба с «Талибаном»*.

Потребление пива временами приводило к возникновению неприятных заголовков, пишет издание. К примеру, в 2008 году бундесверу пришлось признать, что в Афганистан ежегодно поставляется 1 млн. литров алкоголя. D 2013 году целая группа немецких солдат была выслана из Афганистана на фоне ряда инцидентов, связанных с употреблением спиртного.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003