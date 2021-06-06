 

Россиянам разрешили въезд в Черногорию без сдачи ПЦР-теста

06.06.2021, 21:14, Разное
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Российские туристы могут въезжать в Черногорию без сдачи ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития Черногории Яков Милатович.

Виза для въезда россиянам также не требуется. Милатович подчеркнул, что в случае заражения коронавирусом на территории Черногории туристам из РФ обеспечат бесплатную медпомощь. «Более того, если им нужен ПЦР-тест по возвращении в свою страну, правительство предоставляет их бесплатно», — уточнил он.

Милатович выразил надежду на скорое восстановление авиасообщения с Россией, которое приостановили в марте прошлого года из-за пандемии. «Учитывая такие факты, как прекрасная эпидемическая ситуация в стране, которая на данном этапе, возможно, одна из лучших в Юго-Восточной Европе в сравнении с такими странами, как Кипр, Греция, Турция и Хорватия, сейчас великолепный момент для того, чтобы возобновить рейсы», — сказал он.

В марте Черногория разрешила въезд российским туристам, переболевшим коронавирусом или привившимся в том числе вакциной «Спутник V». Остальным россиянам нужно было предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не менее чем за двое суток до прибытия в страну. В апреле министр финансов и социальной защиты Черногории Милойко Спайич анонсировал снятие ограничений на въезд для россиян.

Источник: Новая газета



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