Как охладить кошку в жару: советы и рекомендации зоопсихолога

Кошки страдают от летней жары не меньше, чем люди. При высокой температуре воздуха у них может наступить обезвоживание и даже тепловой удар. Если животное перегрелось, оно становится вялым и сонливым. У него почти полностью пропадает аппетит. Как помочь питомцу пережить жаркую погоду? В статье мы приведем советы зоопсихолога.

Кто плохо переносит жару

По мнению зоопсихолога, некоторые кошки особенно тяжело переносят жару. В группу риска входят:

животные с лишним весом;питомцы с сердечно-сосудистыми болезнями;породы с приплюснутой мордочкой (брахицефалы);кошки преклонного возраста;бесшерстные породы (сфинксы, петерболды).

Эти животные наиболее подвержены тепловому удару. Далее мы расскажем о нескольких видах помощи кошкам в жару.

Кондиционер

Если у вас есть кондиционер, то вы можете легко помочь своему питомцу. Нужно обеспечить кошке возможность перемещаться между прохладным и теплым местом. Это позволит ей комфортно перенести жару.

Например, вы можете оставить открытой дверь на балкон, чтобы кошка могла выйти погреться на солнышке. Когда она захочет побыть в прохладе, то вернется в комнату с работающим кондиционером.

Плотные шторы

В одной из комнат повесьте на окна светонепроницаемые шторы из ткани блэкаут. Не снимайте их целый день. Форточку держите открытой, повесив на нее сетку “антикошка”.

Сетка и марля

Если у вас установлена сетка “антикошка”, то в течение дня несколько раз опрыскивайте ее холодной водой из пульверизатора. Это создаст прохладу в помещении. Вы также можете повесить на окно кусочки марли, смоченные в холодной воде.

Охлаждающий коврик

В зоомагазинах продаются специальные охлаждающие коврики для кошек и собак. Они представляют собой подстилку с гелем внутри. Когда питомец ложится на коврик, то гелевое содержимое отдает прохладу телу животного.

Если у вас нет такого приспособления, то положите сухое полотенце в морозилку на ночь. Утром постелите его на полу. Кошка сможет на нем полежать, когда захочет.

Ванна с холодной водой

Наполните ванну холодной водой до краев. Держите дверь в ванную комнату открытой. Ваша кошка всегда сможет туда зайти, когда ей захочется охладиться.

Вода для питья

Позаботьтесь о том, чтобы в жаркую погоду у питомца было достаточное количество жидкости для питья. Почаще наливайте в миску или поилку свежую воду. Вы можете также добавите в питье кубик льда. Не допускайте, чтобы животное страдало от жажды.

Трюк с кисточкой для рисования

Возьмите кисточку для рисования и смочите в холодной воде. Дайте питомцу ее понюхать. Это поможет кошке увлажнить нос и рот.

Заключение

Мы поделились с вами советами зоопсихолога, которые помогут кошке легче перенести летний зной. Если ваш питомец страдает от перегрева, то обязательно используйте их. Это предотвратит тепловой удар и сбережет здоровье питомца.