 

Что делать, если кожа обгорела? Советы для тех, кто не хочет испортить себе отпуск

06.06.2021, 21:10, Разное
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В жаркие летние дни уже можно понежиться под лучами яркого солнышка. Но, наслаждаясь теплой погодой, многие часто забывают, как можно безопасно загорать на солнце, и вместо того чтобы хвастаться красивым загаром, занимаются лечением солнечных ожогов. Как после отпуска успокоить боль поврежденной солнцем кожи?

Холодный компресс

Оставьте влажную ткань в морозильной камере на несколько часов. Поместите холодный компресс на обожженные участки кожи на 15 минут, чтобы успокоить жжение и уменьшить покраснение.

Экстракт алоэ вера

Это растение ценится за свои противовоспалительные свойства и может уменьшать покраснение и боль. Лучше использовать средство в охлажденном виде, поэтому оставьте его на некоторое время в холодильнике.

Душ и медикаменты

“Поцелованная” солнцем кожа печет. Прохладная вода уменьшит покраснение и жар. Самое главное – не тереть кожу полотенцем после холодного душа. Чтобы избежать дальнейшего раздражения, осторожно промокните обожженные участки полотенцем. После этого можно принять “Ибупрофен” или “Аспирин”.

Забудьте о масле и кефире

По словам врача, не менее важно знать не только, как помочь, но и как не навредить себе. Одна из самых распространенных ошибок – использование мазей и кремов на масляной основе на раздраженной солнцем коже. Дерматологи говорят, что нельзя пытаться мазать обгоревшую кожу после солнечных ванн ни косметическими, ни пищевыми маслами, в том числе и кефиром. Также не рекомендуется наносить их на лицо, тело и перед тем, как идти на пляж.

Пейте много жидкости

После ожога кожа становится очень сухой, поэтому необходимо увлажнять ее не только внешне, но и внутренне. Рекомендуется пить воду и различные спортивные напитки, которые помогают пополнить организм электролитами.

Немедленно обратитесь к врачу, если вы заметили, что у вас или вашего ребенка есть волдыри, жар, озноб, головокружение или просто неприятные ощущения на коже.



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