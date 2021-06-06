Рогозин раскритиковал планы «бегства» Маска на Марс

Роскосмос в ближайшие годы намерен создать космическую систему экологического мониторинга и борьбы с парниковыми выбросами вместо того, чтобы разрабатывать планы бегства с планеты, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Роскосмос в ближайшие годы сосредоточится на создании орбитальной группировки для экологического мониторинга и борьбы с парниковыми выбросами. По моему поручению специалисты уже приступили к созданию дизайна космических аппаратов, способных засекать опасные действия против экологии, в том числе углеродные выбросы», – написал Рогозин в Telegram.

По его словам, в этом вопросе Роскосмос будет взаимодействовать с НИЦ «Планета» (Росгидромет). «Наша задача – оставить нашим детям чистую природу и благоприятную для развития человечества планету, а не искать пути для бегства избранных с погибающей Земли под стеклянный колпак на чужой безжизненной планете», – отметил он.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал двигаться на Луну и Марс. Он также заверил в высадке кораблей Starship на Марс до 2030 года. Рогозин заявлял, что скорый полет человека на Марс – это абсурд, разговоры об этом являются маркетинговым ходом.