 

В Москве на 11-летнего мальчика упало дерево

06.06.2021, 20:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прокуратура Москвы начала проверку после падения ветки дерева на 11-летнего мальчика, его госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства столицы.

«6 июня на 11-летнего мальчика на Волоколамском шоссе упала ветка дерева. Малолетний госпитализирован в медицинское учреждение», сообщается на сайте ведомства. 

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства. По результатам поверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве.

В мае за сутки в Москве из-за сильного ветра упали порядка 60 деревьев, пострадали три человека. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

19.07 / Верховная Рада разрабатывает законопроект об оппозиции – вице-спикер Кондратюк

09.07 / Киев попросил НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе

25.06 / Украинцев хотят обязать продавать недвижимость только через риелторов

12.10 / Власти Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе

04.08 / Белорусский эксперт назвал «позорной» предвыборную программу Лукашенко

26.06 / Международные эксперты проследят за голосованием по поправкам в Конституцию

23.01 / Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

26.06 / Зоопарк и вся филармония

09.12 / Вместо прошивки MIUI 13 компания Xiaomi предложит MIUI 12.5

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика