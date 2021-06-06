В Москве на 11-летнего мальчика упало дерево

Прокуратура Москвы начала проверку после падения ветки дерева на 11-летнего мальчика, его госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства столицы.

«6 июня на 11-летнего мальчика на Волоколамском шоссе упала ветка дерева. Малолетний госпитализирован в медицинское учреждение», сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства. По результатам поверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве.

В мае за сутки в Москве из-за сильного ветра упали порядка 60 деревьев, пострадали три человека.