 

Умер сценарист «Мимино» Резо Габриадзе

06.06.2021, 20:56, Новости дня
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Грузинский и советский сценарист, режиссер театра и кино Резо Габриадзе скончался в возрасте 84 лет, сообщило Минобразования страны.

«Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии выражает глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии, лауреата государственной премии имени Шота Руставели, выдающегося писателя, художника, режиссера театра и кино Резо Габриадзе», – говорится в сообщении, передает ТАСС. 

В министерстве подчеркнули, что уход мастера из жизни – невосполнимая утрата для грузинской культуры.

Габриадзе родился в Кутаиси 29 июня 1936 года. Он написал сценарии более чем к 30 фильмам, среди которых «Мимино», «Кин-дза-дза!» и «Паспорт». В 1981 году он основал Тбилисский театр марионеток. Артист был награжден множеством премий, в том числе Государственной премией СССР (1989), премиями «Ника», «Триумф», «Золотая маска».

Также Габриадзе занимался скульптурой и живописью, его работы выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Рене, Дижоне.



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