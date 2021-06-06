Китайские ученые случайно испортили двигатели истребителей J-20

Китайские СМИ недавно сообщали о разработке улучшенного истребителя J-20. Однако как оказалось, в попытке модернизировать его двигатели, местные исследователи испортили их, из-за чего и сейчас КНР не сможет отказаться от российских комплектующих.

Истребители J-15, состоящие на вооружении китайской армии, отличаются не только своими боевыми характеристиками, но и склонностью к перегреву моторов марки WS-15. Эту проблему было необходимо срочно решать, потому на замену им были выпущены самолеты J-20. СМИ КНР уже успели сообщить о достижениях местных разработчиков, благодаря которым удалось обойтись без комплектующих производства России.

Но радость оказалась преждевременной, поскольку изобретенное высокотехнологичные покрытие для силовой установки не оправдало возлагаемых надежд. Так, с ним моторы истребителей пятого поколения J-20 потребляют больше топлива на свою работу. Фуллереновый слой помог решить проблему малой выносливости при высоких температурах. Но теперь появилась новая неполадка, из-за роста сорбционных свойств пленки вследствие давления в моторной камере после достижения 1200 градусов Цельсия.

В таких условиях покрывающий слой очень сильно поглощает топливо, сгущая его и провоцируя непрогнозируемые химические реакции. В любом случае эффективность работы силовой установки истребителя J-20 существенно понижается, примерно в два раза. А значит и сейчас китайский воздушный флот не сможет обойтись без деталей, поставляемых из России.

Источник: topwar.ru