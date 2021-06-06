 

Китайские ученые случайно испортили двигатели истребителей J-20

06.06.2021, 20:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайские СМИ недавно сообщали о разработке улучшенного истребителя J-20. Однако как оказалось, в попытке модернизировать его двигатели, местные исследователи испортили их, из-за чего и сейчас КНР не сможет отказаться от российских комплектующих.
Истребители J-15, состоящие на вооружении китайской армии, отличаются не только своими боевыми характеристиками, но и склонностью к перегреву моторов марки WS-15. Эту проблему было необходимо срочно решать, потому на замену им были выпущены самолеты J-20. СМИ КНР уже успели сообщить о достижениях местных разработчиков, благодаря которым удалось обойтись без комплектующих производства России.

Но радость оказалась преждевременной, поскольку изобретенное высокотехнологичные покрытие для силовой установки не оправдало возлагаемых надежд. Так, с ним моторы истребителей пятого поколения J-20 потребляют больше топлива на свою работу. Фуллереновый слой помог решить проблему малой выносливости при высоких температурах. Но теперь появилась новая неполадка, из-за роста сорбционных свойств пленки вследствие давления в моторной камере после достижения 1200 градусов Цельсия.

В таких условиях покрывающий слой очень сильно поглощает топливо, сгущая его и провоцируя непрогнозируемые химические реакции. В любом случае эффективность работы силовой установки истребителя J-20 существенно понижается, примерно в два раза. А значит и сейчас китайский воздушный флот не сможет обойтись без деталей, поставляемых из России.

Источник: topwar.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.11 / Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София заразились коронавирусом

31.05 / В Подмосковье мужчина зарезал жену с двумя дочерями и покончил с собой

11.03 / О том как поляк за украинского гея переживал

10.03 / Медики: Прерывистое голодание при диабете 2 типа снижает уровень сахара в крови за счет контроля уровня инсулина

06.08 / Названа истинная причина ухода Михалковой из “Уральских пельменей”

24.02 / Ученые из Стэнфорда назвали причины усталости от Zoom и способы борьбы с ними

04.12 / На военной базе США погибли более 30 военных

16.09 / “Юные гольфисты”: Жена Игоря Николаева впечатлила подписчиков стройной фигурой

27.12 / «Юля, ты меня спасла»

29.04 / Бывшие личности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика