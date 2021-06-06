 

Кроссовер Toyota RAV4 признан самым доходным автомобилем на рынке РФ в 2021 году

06.06.2021, 20:54, Разное
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Кроссовер Toyota RAV4 признан самым доходным автомобилем на российском рынке. За четыре месяца 2021 года он показал лучшие результаты продаж. Обладателями модели стали 14 тысяч покупателей.
Суммарно дилеры заработали от продаж кроссовера Toyota RAV4 32,8 миллиарда рублей. На второй позиции находится компактный паркетник Hyundai Creta. Количество проданных транспортных средств составило 24,636 тысячи, а дилеры заработали 31,4 миллиарда рублей. Тройку лидеров замкнул седан KIA Rio, который разошелся тиражом 28,555 тысячи единиц. Дилерам он принес выручку в 29,1 миллиарда рублей.

На четвертой позиции находится модель LADA Vesta, которая была продана в количестве 35,828 тысячи единиц. Дилеры получили прибыль с реализации в размере 27,6 миллиарда рублей. На пятом месте рейтинга находится кроссовер Volkswagen Tiguan с показателями 11,787 тысячи проданных машин и 25,4 миллиарда рублей прибыли.

Источник: avtonovostidnya.ru



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