Доктор рассказал о привычках, помогающих прожить дольше

Мартин Мейнер, доктор и директор Vault Health в Великобритании, сообщил, что здоровье в старости начинается с важных привычек, которые стоит развивать в молодом возрасте. Эксперт объяснил правила, которых стоит придерживаться, чтобы жить дольше.

Доктор подчеркивает, что всегда необходимо прислушиваться к своему телу, вовремя проходить медицинские осмотры, употреблять меньше калорий, постоянно заниматься спортом, уменьшить стресс и работать над взаимоотношениями. Также важно осознавать момент, когда тело общается с человеком. Стоит прислушаться к физическим и эмоциональным ощущениям, тогда можно будет что-то изменить.

Необходимо всегда контролировать собственные чувства и учиться действовать решительно. Не стоит забывать посещать доктора, даже если не проявляется никакое заболевание. Ранняя профилактика помогает обнаружить проблемы на ранних стадиях или же до их возникновения.

Доктор заявляет, что рацион человека должен состоять из фруктов, овощей, углеводов, витаминов и воды. Также указана и важность регулярной физической активности, что помогает снизить риски болезней сердца и онкологии. Специалист напомнил, что для счастья нужно понижать уровень стресса, а также работать над улучшением отношений.

Источник: www.medikforum.ru