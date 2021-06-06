 

Таиланд передал Украине прах экс-посла

06.06.2021, 20:52, Новости дня
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“Сегодня утром тайская сторона передала посольству Украины в Королевстве Таиланд прах посла Андрея Бешты. В течение всей недели в буддистском храме Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan происходила похоронная церемония”, – отметили в посольстве.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.thailand/posts/4114953501920183

Контекст:

Бешта умер 30 мая в возрасте 44 лет. Он был послом Украины в Таиланде с 2015 года, с 2017-го занимал также должность посла в Мьянме и Лаосе по совместительству, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Он работал в МИД с 1998 года.

По предварительным данным, причина смерти – сердечный приступ. Тест на коронавирус был отрицательным.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении с должности посла. Как пишет “Украинская правда”, Бешта уже готовился к отъезду в Украину, последние недели он оставался в Таиланде: закрывал дела, проводил прощальные встречи и переговоры как представитель Киева.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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