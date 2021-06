“Проснись, у нас опять есть царь”. В Москве задержали пикетчика у мавзолея Ленина

Мужчина простоял около 10 секунд в одиночном пикете возле мавзолея Ленина, и вскоре к нему подошли сотрудники полиции. В итоге его повели в отдел полиции по району Китай-город.

После 14.00 Осипова выпустили из отдела полиции с протоколом об участии в несогласованной публичной акции (ч. 5 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях). Ему на 17 июня назначили рассмотрение его дела в Тверском районном суде Москвы.

Перед Мавзолеем задержали мужчину, который развернул плакат «Wake up we have a tsar again». К нему в отдел полиции «Китай-город» поехал адвокат от ОВД-Инфоhttps://t.co/UwRmx75s4O pic.twitter.com/77O98VrAej

Контекст:

На Красной площади регулярно задерживают участников различных акций. Согласно российскому закону о митингах, порядок проведения публичных мероприятий на Красной площади определяет лично президент Российской Федерации, отмечает “ОВД-Инфо”.

Владимир Ленин (настоящая фамилия Ульянов) – российский революционер, причастный к свержению монархии в Российской империи в начале ХХ века и созданию Советского Союза. С 1924 года его тело находится в памятнике-усыпальнице на Красной площади.

