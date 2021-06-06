Все делают вид, что хотят на Донбассе все поменять. На самом деле хотят, чтобы ничего не менялось – Белковский

Речь об этом зашла в контексте будущих переговоров в Женеве президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, в ходе которых собираются поднять вопрос войны в Украине и демократии в России.

“Вот сейчас много плаксивых рассуждений о том, сдадут ли Украину, сдадут ли русскую демократию. Конечно, сдадут, безусловно. Смотря что мы имеем под этим в виду. Дело в том, что сохранение нынешнего глобального статус-кво достаточно многим выгодно, при условии, что этот статус-кво не нарушается ни одной из сторон”, – сказал Белковский.

Он считает, что Путин хочет, чтобы никто не вмешивался в политическую систему РФ “и не влиял на российскую власть, а также уважал приоритетные интересы России в ближнем зарубежье, которые вроде как еще существуют”.

“Байден хочет (США хотят), чтобы Российская Федерация ни прямо, ни косвенно не вмешивалась в американские дела, не устраивала хакерских атак, не высаживала всякие ЧВК “Вагнер” там, где не нужно, и там, где нужно, тоже не высаживала”, – отметил российский политолог.

По его словам, в сохранении статус-кво относительно Донбасса заинтересован и президент Украины Владимир Зеленский, “который прекрасно понимает, что вернуть Крым ему не удастся, изменить Минские соглашения по поводу отдельных районов Донецкой и Луганской областей не удастся, но не удастся их и выполнить”.

“Поэтому замороженный конфликт приднестровского образца на этих землях – единственно возможный для официального Киева вариант. Поэтому все делают вид, что страшно недовольны друг другом и хотят все поменять, но на самом деле под этим предлогом все хотят только, чтобы ничего не менялось. Чтобы просто никто не подкладывал друг другу на стулья ядовитые кнопки. Именно поэтому, когда Владимир Путин, а до него его высочайший пресс-секретарь Дмитрий Песков говорят, что не ожидают прорывов от женевского саммита, это правда”, – объяснил Белковский.

Он подчеркнул, что “это не означает, что лозунг разрядки международной напряженности снят с повестки дня”.

“Это просто означает, что внутри этого лозунга не так много содержания, как нам хотелось бы. И эту встречу господ Путина и Байдена с трудом можно сравнить с историческим свиданием [экс-президентов СССР и США] Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в том же городе и в том же отеле 19 ноября 1985 года. Нет, никаких радикальных перемен не наблюдается. Стороны стремятся к поддержанию вооруженного нейтралитета, где каждая из них не наступает на жизненно важные интересы другой. Россия в данном случае – на стремление США обуздать Китайскую Народную Республику. Вот это и есть повестка. Хотя, конечно, украинский и белорусский вопросы и даже судьба политзаключенных во главе с Алексеем Анатольевичем Навальным где-то там будут обсуждаться. Другой вопрос, к чему это обсуждение приведет”, – сказал Белковский.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

16 июня 2021 года в Женеве (Швейцария) Байден проведет двусторонний саммит с Путиным.

Комментируя встречу с Путиным, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”. Одной из тем разговора двух президентов будет ситуация в Украине.

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