 

Оценивая форму украинцев для Евро 2020, Захарова возмутилась не украинским Крымом, а надписью “Слава Украине”

06.06.2021, 20:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. […] Прием не новый. Называется trompe-l’œil – способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо, напротив, представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина – “обманка”, – написала она.

Большую часть своего длинного поста спикер МИД РФ посвятила не оккупированному Крыму, а надписям на украинских футболках: “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

Захарова связала их с Украинской повстанческой армией, Степаном Бандерой, вспомнила казаков, украинского поэта Тараса Шевченко, автора гимна Украины Павла Чубинского и, в конце концов, пришла к выводу, что корни лозунга – “калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия”.

“Организаторы и зрители чемпионата Европы по футболу должны это знать”, – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10226245510273868

Контекст:

6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко продемонстрировал форму, в которой на Евро 2020 будут играть украинские футболисты. Силуэт Украины вместе с оккупированным Россией Крымом размещен на груди, надпись “Слава Украине!” – на спине вверху, а “Героям слава!” – на внутренней части формы.

Евро 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сыграют сборные Украины и России.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.08 / НАТО отвергло заявления Лукашенко о военном наращивании у границ Беларуси

18.08 / Рынок газа в Украине должен стремиться к тому, как работает рынок мобильной связи – аналитик инвесткомпании

30.10 / Минпромторг выявил сложности с медицинским кислородом в 20 регионах

01.06 / Беларусь продолжит поставки бензина А-95 в Украину – СМИ

17.07 / ЦБ аннулировал лицензии двух московских банков

17.10 / Российские ученые исследовали алмазообразующие корни континентов

08.09 / Названы имена победителей конкурса «Лидеры РФ 2020»

01.08 / Армения обвинила Турцию в дестабилизации обстановки на Южном Кавказе

04.04 / Премьер Чехии заявил, что ЕС “косвенно вынуждает” страну к переговорам о покупке российской вакцины “Спутник V”

27.08 / В Украине установлен новый рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки – Степанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика