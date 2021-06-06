Оценивая форму украинцев для Евро 2020, Захарова возмутилась не украинским Крымом, а надписью “Слава Украине”

“Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. […] Прием не новый. Называется trompe-l’œil – способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо, напротив, представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина – “обманка”, – написала она.

Большую часть своего длинного поста спикер МИД РФ посвятила не оккупированному Крыму, а надписям на украинских футболках: “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

Захарова связала их с Украинской повстанческой армией, Степаном Бандерой, вспомнила казаков, украинского поэта Тараса Шевченко, автора гимна Украины Павла Чубинского и, в конце концов, пришла к выводу, что корни лозунга – “калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия”.

“Организаторы и зрители чемпионата Европы по футболу должны это знать”, – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10226245510273868

Контекст:

6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко продемонстрировал форму, в которой на Евро 2020 будут играть украинские футболисты. Силуэт Украины вместе с оккупированным Россией Крымом размещен на груди, надпись “Слава Украине!” – на спине вверху, а “Героям слава!” – на внутренней части формы.

Евро 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сыграют сборные Украины и России.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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