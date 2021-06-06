Трое харьковских депутатов задекларировали недвижимость в Крыму. Один получил ее уже после оккупации – “Честно”

В частности, речь идет о депутате Харьковского горсовета от “Слуги народа” и мужа председателя Харьковской облгосадминистрации Айны Тимчук – Андрея Тимчука. В своей декларации он указал административное здание в Алуште на 427 м2. Дата приобретения собственности – 30 января 2018 года. Как отмечает “Высокий замок”, ранее Тимчук был депутатом “Партии регионов” и в 2010 году от этой политсилы избрался в Харьковский горсовет.

Также недвижимость на южном берегу оккупированного Крыма задекларировал депутат Харьковского городского совета от политсилы “Блок Кернеса” Игорь Арих. Он указал помещение на 158,1 м2 в поселке Отрадное (Ялта). Владелицей недвижимости указана его жена Светлана. Помещение было куплено 20 апреля 2012 года.

Также квартиру площадью 25 м2 в Ялте задекларировал Владимир Тупицын. Он приобрел право собственности на нее в 2011 году. В 2020 году Тупицына избрали депутатом Харьковского городского совета 8 созыва от “Блока Кернеса – Успешный Харьков”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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