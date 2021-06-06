Мнение: Как удвоить мировую экономику, полицейским в США не до шуток и победы России в ЦАР

1. Американские аналитики придумали способ удвоения мировой экономики. Идея простая и понятная: надо отменить ограничения на миграцию. Пусть вся маловостребованная рабочая сила, которая сейчас прозябает в бедных странах, свободно переезжает жить и работать в богатые страны:

https://lenta.ru/news/2021/06/02/mig/

Ослабление глобальных ограничений на миграцию может удвоить мировую экономику. Такой способ назван в исследовании аналитической компании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Около трех процентов населения мира (около 200 миллионов человек) трудоспособного возраста проживают не в тех странах, где родились. При этом число людей, которые хотели бы переехать ради работы за границей, — от 750 миллионов до 2,5 миллиарда человек. Это около 50 процентов от всех людей трудоспособного возраста.

Доля международной торговли в мировом ВВП выросла примерно на 20 процентов — до 53 триллионов долларов (60 процентов мирового ВВП). При этом процент мигрантов от общей численности населения за тот же период вырос только на 0,7 процента, отмечается в отчете. Снятие барьеров для трудовой миграции, в зависимости от масштаба изменений, может создать положительный экономический эффект от 15 до 95 триллионов долларов ежегодно, считают аналитики.

За последнее десятилетие всего пять стран привлекли более 50 процентов всех квалифицированных мигрантов: США, Великобритания, Германия, Канада и Австралия. При этом около 25 стран имеют избыток квалифицированных кадров, а страны испытывают их дефицит. В России сохраняется положительный баланс притока от оттока мигрантов, при котором первый несколько выше.

Мешают трудовой миграции боязнь «утечки мозгов», а также страх потери рабочих мест и снижения заработных плат. Авторы исследования считают, что эти опасения в большинстве своем не имеют под собой реальной основы.

Здравое зерно в идее есть. Переезд из бедных окраин и деревень в большие города был ключевым драйвером экономического роста в Западной Европе, в США и в СССР. Из этого резерва до сих пор черпают проценты роста Китай и многие другие развивающиеся страны. Американские экономисты предлагают проделать тот же трюк с урбанизацией и мобилизацией рабочей силы, только в глобальном масштабе.

Проблема только в том, что культурный уровень в бедных странах невысок, а прививать мигрантам культуру метрополии уже нельзя, это по современным западным понятиям большой грех. Любопытно будет посмотреть на США, если они таки решатся настежь открыть свои границы для жителей Африки.

2. Помните, как белый полицейский застрелил чернокожую женщину, которая набросилась с ножом на другую чернокожую женщину, а известный чернокожий баскетболист опубликовал угрозу в адрес белого полицейского? В ответ другой белый полицейский снял пародийное видео, где чернокожий набрасывается с ножом на чернокожего, но вместо того чтобы вмешаться, белый полицейский звонит чернокожему баскетболисту, спрашивая его, можно ли в такой ситуации применять силу к чернокожему преступнику, и, получив отрицательный ответ, в итоге умывает руки.

Кончилось всё предсказуемо. Белого полицейского, который посмел высмеять чёрного баскетболиста, уволили:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/30/n_16040300.shtml

Полицейский из Айдахо Нэйт Сильвестр, который был уволен на этой неделе после шутки в TikTok над баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, выступил с заявлением, что считает такое решение управления маршалов Белвью несправедливым и политически мотивированным.

Напомним, что баскетболист оставил неоднозначное сообщение в Twitter в адрес полицейского Николаса Рирдона, который 21 апреля застрелил вооруженную 16-летнюю афроамериканскую девушку. После этого Леброн опубликовал его фотографию у себя в социальной сети и оставил подпись «Ты следующий», но впоследствии удалил твит. В свою очередь, Сильвестр опубликовал в TikTok высмеивающее Леброна видео с импровизированным сценарием, в котором чернокожий мужчина пытается нанести удар ножом другому чернокожему. <…>

«Я стал жертвой культуры отмены, вот и все. Ни одно мое другое видео, на которых я был запечатлен в форме или где использовались записи с нательных камер, не имело значения. Никого ничего не волновало. И только когда мое видео в TikTok про Леброна Джеймса затронуло деликатный политический вопрос, они начали обращать внимание, жаловаться и придумывать формы дисциплинарного воздействия», — цитирует Сильвестра Fox News.

Конечно, белым гражданам США стоит посочувствовать. Однако тут есть нюанс. Белые американцы относятся к русским с той же иррациональной предвзятостью, с которой к ним самим сейчас относятся местные негры. Более того: тот факт, что белые американцы почувствовали сейчас эту несправедливость на своей шкуре, ни в коем случае не побудит их отказаться от двойных стандартов по отношению к России. Утром американец будет краснеть от унижения, целуя ботинок негру, а вечером лайкать твит «Fuck Russia», опубликованный какой-нибудь знаменитостью.

3. Коллега genby рассказывает об очередной победе России. 300 российских инструкторов помогли африканской стране с населением в 5 миллионов человек победить полчища боевиков:

https://genby.livejournal.com/927452.html

22 декабря МИД России сообщил, что Россия направила в Центральноафриканскую Республику 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии и оказания содействия в укреплении обороноспособности ЦАР. Инструктора были направлены в ответ на просьбу руководства ЦАР. 6 апреля Али Дарасса Махамат, лидер крупнейшей вооружённой группировки «Союза за мир» (UPC) в Центральноафриканской Республике заявил, что его группа выходит из «Коалиции патриотов за перемены». К началу мая 80–тысячная группировка «Коалиции патриотов за перемены» практически перестала существовать.

К 29 мая 2021 300 россиян и приданные им правительственные войска добились контроля над 50% территории страны. Ещё несколько месяцев, и остатки банд, ранее составляющих коалицию, будут зачищены.