 

«Матч ТВ» будет цензурировать форму сборной Украины в ходе трансляций ЕВРО-2020

06.06.2021, 20:57, Разное
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Во время показа матчей сборной Украины на Чемпионате Европы форма украинской команды будет заретуширована для защиты зрителей от «нежелательного контента».

Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Матч ТВ» будет цензурировать форму сборной Украины– Сборная Украины сделала подлый и провокационный поступок, изобразив на своей форме территории Крыма и независимых ДНР и ЛНР в качестве субъектов Украины. Это шокировало весь российский народ и сборную. Игроки даже предложили отказаться от выступления на Евро, но все поняли, что без фаворита турнира, сборной России, этот чемпионат будет не тот. Поэтому мы собрались и решили этот вопрос. Теперь эта ужасная форма не потревожит наших зрителей и все будут счастливы, — сказала она.

На всех матчах украинской сборной форма последних будет замазана. Кроме этого, российский МИД вручит ноту протеста представителям Украины на международной арене, а РФС объявил о подготовке жалобы для исключения команды Украины из турниров под эгидой УЕФА.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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