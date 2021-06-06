 

Меган Маркл родила принцу Гарри дочь – подробности

06.06.2021, 20:34, Разное
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Герцогиня Сассекская подарила мужу дочь. Малышка получила имя Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор – в честь королевы Великобритании Елизаветы
II и покойной матери герцога принцессы Дианы.

Девочка появилась на свет 4 июня в госпитале Санта-Барбары в Калифорнии. Мать и дочь чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся дома, говорится на официальном сайте организации Archewell.

Материал дополняется.



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