Меган Маркл родила принцу Гарри дочь – подробности
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Герцогиня Сассекская подарила мужу дочь. Малышка получила имя Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор – в честь королевы Великобритании Елизаветы
II и покойной матери герцога принцессы Дианы.
Девочка появилась на свет 4 июня в госпитале Санта-Барбары в Калифорнии. Мать и дочь чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся дома, говорится на официальном сайте организации Archewell.
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