 

Американский чемпион-трансэйджер, драка пилотов за место на парковке в Пулково, кокаин на экономическом форуме и почему шелкопряд здешний, а не тутовый в нашей традиционной рубрике «Панорама недели»

06.06.2021, 20:18, Разное
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Дорогой читатель! Снова мы подготовили для тебя новый дайджест самых интересных событий. В этот раз событий было много, а наша страна после года перерыва снова провела Петербургский международный экономический форум. С него мы сегодня и начнём, а позже перейдем к другим темам.

ПМЭФ

На время ПМЭФ россияне внимательно смотрят новости, прильнув к экранам, а само событие опережает по популярности условную Олимпиаду, ведь там не важно, займет наш спортсмен первое место или последнее, выступит с флагом и гимном или без, а вот от решений экономистов реально зависит наше будущее.

Форум в целом прошёл хорошо. Вице-премьер Белоусов заявил, что оргкомитет ПМЭФ «нахлобучил» участников на 100 миллионов рублей. Остальных нахлобучит его коллега Силуанов. Он пообещал россиянам компенсировать рост цен повышением налогов. Как сделать так, чтобы деньги всегда водились, молодёжи рассказала спикер форума Диана Шурыгина. Пригласили для участия в форуме весьма широкие версты населения.  Для участия в мероприятии получили отпуск воры в законе.

Радостная новость с полей мероприятия для петербуржцев: на ПМЭФ представили проект оптимизации снабжения Санкт-Петербурга дровами.

Инцидентов на ПМЭФ практически не было. А тот факт, что после первого дня работы ПМЭФ уборщицы вымели из туалетов более килограмма кокаина – вполне нормальное явление, идущее на пользу нашей экономике.

Белоруссия/ Беларусь

И снова санкции накладывают на дружественную нам страну, но белорусам они не страшны, ведь рядом у них мощный сосед – Россия. Главное, что мы готовы жертвовать собой, чтобы не обидеть братский народ или, например, платить больше за ЖКХ. 

Источник: Кolibri.Рress



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