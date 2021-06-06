Всеукраинская перепись олигархов

Инициатива президента Зеленского пока не реализована, но ключевые фигуры украинской политики на нее уже откликаются.

Законопроект под номером 5599 с длинным названием «О национальной безопасности, связанной с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный или политический вес в общественной жизни (олигархов)» появился в Раде утром 3 июня. Его зарегистрировали как неотложный.

Текст документа опубликован на парламентском сайте, но в повестку сессии еще не внесен — проходит процедуру, то есть, рассмотрение в профильном комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По реакции в украинском сегменте фейсбука понятно: плод законотворческой инициативы главы государства пользуется успехом у читателей, как бестселлер.

Украина может стать первой страной в мире, где понятие «олигарх» закреплено четырьмя «видовыми» признаками.

Олигарх, как следует из текста документа, хотя прямо и не указано, это:

гражданин, участвующий в политической жизни;

тот, кто имеет значительное влияние на СМИ, включая интернет-ресурсы;

является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке, и в течение одного года кряду поддерживает либо усиливает такую ситуацию;

стоимость активов этого гражданина превышает 1 млн прожиточных минимумов (с учетом нынешнего прожиточного минимума, сумма составляет 2,19 миллиарда гривен — примерно 83 миллиона долларов по курсу — О.М.)

В тексте также расшифровываются другие определения: например, «пособник» и «связанное (с олигархом) лицо».

О порочных связях с «жирными котами»

Признать некое лицо олигархом вправе, согласно законопроекту, Совет национальной безопасности и обороны: этот орган получает при Зеленском все больше полномочий. Представлять же кандидата на сомнительное звание планируют солидарно — силами СБУ, Кабинета министров, Национального банка Украины либо Антимонопольного комитета и кого-нибудь из членов СНБО.

На сайте Совбеза создадут реестр олигархов. Всем, кто попал в список, будет запрещено прямо либо опосредованно, через других лиц, осуществлять взносы с поддержку политических партий, а также становиться покупателем или бенефициаром покупателя в процессе большой приватизации.

«Выпасть» из реестра можно только снова по решению Совета национальной безопасности и обороны, если «видовых признаков» у богатого и влиятельного гражданина останется меньше трех.

Отдельная статья законопроекта касается контактов с олигархами. Не позднее следующего дня, сказано в документе, каждый, кто имел встречу с человеком из реестра — президент, члены правительства, генеральный прокурор и его заместители, народные депутаты, глава СБУ и его заместители, руководство Нацбанка, ЦИК, СНБО, главы местных администраций, судьи Конституционного суда, начальники правоохранительных органов, чиновники категории «А», военные с высшими званиями, и т.п. — должны публично подать так называемую декларацию о контакте. То есть, сообщить обществу, как на духу, когда, где, с какой целью виделся с олигархом, и кратко изложить содержание разговора, в том числе онлайн-беседы. Исключение составляют контакты в прямом эфире телеканалов, на публичных мероприятиях и в судебных заседаниях.

Обещание «построить страну без олигархов» было одним из ключевых в предвыборной программе Владимира Зеленского. Наблюдатели называли это мечтой популиста, опытные политики просто посмеивались, а журналисты указывали пальцем на Коломойского, с которым связывали хождение юмориста во власть. 20 мая, на большой пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания в должности, президент Зеленский анонсировал свой антиолигархический закон. От конкретики удержался, зато сказал: «Мы не хотим убивать большой бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране…»

В то же время критики закона утверждают: наступление на «жирных котов», организованное подобным образом, способно привести лишь к непрозрачной структуре собственности в стране.

Пресс-служба Офиса президента опубликовала заявление-разъяснение: закон об олигархах будет действовать ограниченный срок — 10 лет. Предполагается, что примут пакет антитрастовых законов, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые «переформатируют экономические и общественные отношения в стране».

Но, как всегда, общество жаждет не методологии, а фамилий и наказаний — кому же персонально объявит войну Зеленский?

Известный журналист-расследователь Сергей Лещенко, который перешел в иную плоскость (ныне он — член Наблюдательного совета «Укрзалізниці») тряхнул стариной. Опубликовал в своем телеграм-канале собственный вариант «чертовой дюжины» украинских олигархов, оперируя цифрами состояний, включенностью в политические процессы, количеством подконтрольных медиа и монопольным положением в отдельных сферах экономики. Места распределились следующим образом:

Ахметов,

Пинчук,

Жеваго,

Фирташ,

Коломойский,

Медведчук,

Левочкин (некогда первый помощник президента Леонида Кучмы и глава администрации Януковича, — О.М.),

Порошенко,

далее следуют менее известные российскому читателю лица.

Любопытно, что секретарь СНБО Алексей Данилов несколько раньше обмолвился: под определение «олигарх» попадает минимум 13 бизнесменов. Так что «список Лещенко», скорее всего, соответствует реальности.

Голосование в Раде. Фото: Pavlo Bagmut / Ukrinform / Barcroft Media / Getty

Первые ласточкиРинат Ахметов

Нельзя не сказать о первых реакциях на законопроект тех, кого пока что молва включила в реестр олигархов. Пресс-секретарь Рината Ахметова Анна Терехова сказала в комментарии украинской редакции «Радио Свобода» (Минюст РФ считает его «иноагентом», — Ред.): «Главная проблема нашей страны — не отдельные лица, а коррупция, несправедливые суды, неэффективное управление и популизм». Терехова напомнила, что финансово-промышленная группа Рината Ахметова более 20 лет «строит свой бизнес не на договоренностях с президентами и правительствами, а благодаря системной и эффективной работе». Сам Ахметов, крайне редко контактирующий с журналистами даже подконтрольных ему телеканалов, в начале мая сделал медийщикам исчерпывающее признание: «Политика меня вообще не интересует, а сам я ни на кого не влияю».

Игорь Коломойский

Разумеется, критики Зеленского пристальнее всего следят за реакцией Игоря Коломойского. Существует даже конспирологическая теория, согласно которой «закон об олигархах» ему выгоден, поскольку показывает Западу, что для президента нет «своих» и «чужих», но на самом-то деле все иначе…

«Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы быть там одному, — отреагировал сам Игорь Валерьевич на вопрос по существу от украинской редакции «Радио Свобода». — Я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Костюм сошью и нашью на него звезду «Олигарх».

Правда, уточнил: его смиренное принятие действительности относится лишь к актуальной редакции законопроекта, начнутся правки — придется оценивать риски по-новому. Но избавляться от бизнес— или медиаактивов Коломойский «под дулом пистолета не собирается».

Петр Порошенко

В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» уверены, что законотворческая активность главы государства в области деолигархизации Украины — не что иное, как «захват власти путем присвоения президенту диктаторских полномочий» (цитирую заявление пресс-службы партии). «Внесудебным путем будут назначаться правильные и неправильные политики, а контролируемый Зеленским регулятор без суда будет определять добропорядочность или недобропорядочность СМИ». В заявлении недвусмысленно подчеркивается, что борьба с олигархами, по версии действующего президента, затеяна ради устранения своего главного оппонента — Петра Порошенко: «Очевидно, с точки зрения Зеленского, олигархами есть те, кто не нравится ему лично, — и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции», — убеждены в «Европейской солидарности».

Нельзя не согласиться с тем, что сейчас Петр Порошенко переживает не самый простой этап своей политической биографии. Кроме перспективы попасть в реестр олигархов, перед ним открывается перспектива уголовного преследования, связанная с «прослушками Медведчука» (о них «Новая» писала неоднократно.)

Когда я передаю эту заметку, Порошенко отвечает на вопросы журналистов у здания СБУ, после трехчасового допроса в качестве свидетеля, который пятый президент, по его словам, сам же инициировал:

«…Мы легко сможем объяснить, почему в условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов, в условиях оккупации части Донбасса, вынуждены были покупать уголь в России… Пусть сейчас господин Зеленский объяснит, почему в 2020 — 2021 годах он на млрд долларов покупает электроэнергию и уголь с оккупированных территорий и в России!»

…После традиционного пятничного заседания СНБО к прессе вышел секретарь Совбеза Алексей Данилов и назвал «закон об олигархах» «первой ласточкой», за которой последуют 11 нормативно-правовых актов — мол, остановок на этом пути ждать не надо. На разработку документов президент Зеленский отвел всего две недели.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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