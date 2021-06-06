Что делать, если партнер закрывается в отношениях: метод 5 сильных сторон

Вы поддерживаете своего партнера или мешаете ему добиваться целей? Вы способствуете развитию его сильных сторон или, наоборот, вставляете палки в колеса? Как вы ведете себя, когда партнер проявляет инициативу: поощряете ее или смеетесь над энтузиазмом второй половинки и перечисляете причины, из-за которых его начинание ждет неудача?

Психологи рассказали, что нужно делать, чтобы помочь своему партнеру “раскрыться” и выявить его сильные стороны.

Практикуйтесь в выявлении сильных сторон друг друга

Попытайтесь по очереди проанализировать пять сильных сторон друг друга. Спросите своего партнера, был ли он удивлен какой-либо из своих сильных сторон. Попросите его выбрать ту черту, которая наиболее развита.

Затем вспомните моменты, когда ваша вторая половина пыталась поработать над развитием рассматриваемой сильной стороны своего характера. Поделитесь своими воспоминаниями и рассуждениями с партнером. Наконец, попросите вторую половину объяснить, что дает эта черта характера. Задавайте открытые вопросы, которые помогут вам побудить партнера к рассуждению и активной дискуссии. Затем поменяйтесь ролями и попросите партнера задать вам аналогичные вопросы.

Обменяться историями о сильных сторонах

Попросите вашего партнера выбрать одну из пяти его сильных сторон. Затем попросите его рассказать вам, когда он успешно использовал упомянутую черту характера в деле. Напомните, что нужно сосредоточиться на присущей ему силе, а не на навыках или талантах.

Нужно быть хорошим слушателем. Не прерывайте своего партнера. Вместо этого дайте ему возможность поразмышлять и поговорить. Сосредоточьте свое внимание на сильных сторонах. Когда вторая половина закончит рассказывать свою историю, задайте несколько интересующих вас вопросов. Затем поменяйтесь ролями и поделитесь историей об одной из ваших сильных сторон.

Используйте свои сильные стороны по-новому

Как только вы и ваш партнер определите свои сильные стороны, вам необходимо научиться регулярно применять их на практике. Вместе подумайте о том, как вы уже используете свои сильные стороны в своей жизни. Вспомните ситуации из повседневной жизни. Затем подумайте о том, как вы оба можете чаще использовать свои сильные стороны.

Запишите конкретные действия, которые вы оба можете предпринять, чтобы больше использовать отличительные черты характера в совместной жизни. Начните сразу реализовывать план, не дожидаясь завтрашнего дня.

Наука о сильных сторонах

Мы много говорим о сильных сторонах, поскольку это основа позитивной психологии, которую зачастую называют “наукой о сильных сторонах”. Она фокусируется на том, что хорошо в жизни, и что способствует процветанию отдельных людей и сообществ. Специалисты в данной области определили двадцать четыре сильных стороны, которые ценились в разных культурах. Например, любовь, лидерство, доброта и любопытство. У всех нас есть сильные стороны, и они есть у нас в разных конфигурациях. Наши пять основных сильных сторон называются “фирменными сильными сторонами”.

Однако недостаточно просто определить особенности характера. Мы должны привести их в действие. Было обнаружено, что ежедневное использование наших сильных сторон повышает индивидуальное благополучие. Кроме того, помогая вашему партнеру преодолеть закрытость и раскрыть свои особенности, вы помогаете себе. Раскрывая сильные стороны друг друга, вы начинаете получать большее удовлетворение от отношений и физической близости.

Новизна – это не только изюминка жизни, но и ощущение благополучия. Использование своих сильных сторон по-новому способно заметно улучшить самочувствие. И это доказано экспериментально.

Люди, которые научились использовать свои отличительные черты в повседневной жизни, спустя полгода почувствовали улучшение самочувствия. У людей из контрольной группы подобных изменений замечено не было.

Вместо заключения

Всего три простых метода способны навсегда изменить вашу совместную жизнь к лучшему. Нужно только постараться и приложить усилия! Скорее всего, партнер не только станет более открытым, но и начнет вам больше доверять. Возможно, что вы сумеете по-новому взглянуть на свою вторую половину и подарите отношениям новую жизнь. Да и о себе вы, вероятно, узнаете что-то новое.