Как сделать, чтобы линолеум не скрипел: проверенный способ с аммиаком и уксусом

Многие люди сталкиваются со скрипом линолеума при ходьбе. Это кажется им странным, ведь такой материал не должен издавать никаких звуков. Почему линолеумовый пол скрипит? И как избавиться от этого? В статье мы поделимся простым способом устранения скрипа.

Почему скрипит линолеум

Поверхность линолеума покрыта защитной пленкой. Этот слой защищает материал от царапин, выцветания и негативного воздействия воды. Он предотвращает вздутие пола.

Скрип линолеума чаще всего связан с неправильным уходом за полом. Когда мы моем линолеумовую поверхность агрессивными средствами, то защитный слой повреждается. При соприкосновении с подошвой обуви оголенный пол издает скрипучие звуки.

Нередко скрип появляется после переноса предметов мебели. Если вы перетаскиваете их волоком, то пленка на поверхности линолеума стирается, а на полу появляются царапины.

Избавиться от неприятного звука вполне возможно. Для этого вам нужно полностью удалить поврежденный защитный слой, а затем заново покрыть линолеум воском.

Что вам понадобится

Подготовьте следующие средства для работы:

нашатырный спирт;уксус (9 %);воду;воск для линолеума;ведро;нейлоновую щетку;чистые кухонные полотенца;чистое махровое полотенце;комнатный вентилятор;резиновые перчатки;респиратор и защитные очки.

Приобретите несколько пузырьков с нашатырем. Их точное количество зависит от метража пола.

Для вощения линолеума можно использовать следующие продукты:

Жидкий воск. Он удобен в применении и легко наносится.Смесь воска с твердой пастой. Нанесение этого средства занимает немало времени. Но оно обеспечивает более длительную защиту пола.

Выбирайте качественный воск. Дешевый продукт вызовет пожелтение линолеума.

Подготовка к работе

Применение нашатырного спирта требует хорошей вентиляции и проветривания помещения. Пары этого химиката имеют очень резкий запах и обладают токсичными свойствами.

Поэтому перед работой обязательно включите вентилятор, а затем откройте окна и двери. Защитите органы дыхания респиратором, а глаза – специальными очками. Пары нашатыря могут вызвать раздражение и даже ожог слизистых. На руки наденьте резиновые перчатки.

Используем нашатырь

Теперь вам нужно полностью удалить поврежденную пленку с линолеума. Вылейте весь пузырек нашатырного спирта на пол в одном месте. С помощью кухонного полотенца разотрите жидкость по участку пола.

Подождите 15 минут. Затем повторите процедуру на другой области пола. Первый участок протрите нейлоновой щеткой, удаляя восковое покрытие.

Повторяйте эти шаги до тех пор, пока весь пол не будет обработан. Вам необходимо полностью удалить с линолеума защитную пленку.

Ополаскиваем пол уксусным раствором

Вытрите нашатырь с линолеума чистым кухонным полотенцем. Налейте в ведро около 4 – 5 л воды. Добавьте полстакана уксуса. Перемешайте продукты.

Промойте полученным раствором пол, чтобы удалить остатки нашатырного спирта. Уксусная кислота быстро нейтрализует аммиак.

Тщательно вытрите пол чистым махровым полотенцем. Перед нанесением воска он должен быть идеально сухим. Следите, чтобы на линолеуме не оставалось волокон и нитей от махровой ткани.

Наносим воск

Нанесите воск на пол с помощью кухонного полотенца. Равномерно распределите состав по поверхности. Подождите несколько часов, чтобы воск высох. Точное время подсыхания зависит от разновидности продукта.

Теперь нанесите второй слой воска. Дайте ему полностью застыть. В течение этого времени исключите хождение по полу.

Как удалить воск с полотенца

Не кладите в стиральную машинку полотенце, которые вы использовали для нанесения воска. Иначе в барабане появится восковой осадок, который будет пачкать одежду.

Накройте полотенце с обеих сторон бумажными салфетками и хлопковой тканью. Затем прогладьте его горячим утюгом. Воск расплавится и впитается в салфетки и ткань. После этого постирайте полотенце вручную.

Если пол продолжает скрипеть

Если после обработки линолеум продолжает скрипеть, то постарайтесь прислушаться к звуку. Возможно, что скрип исходит от подошвы обуви и не связан с состоянием пола.

Если вы уверены, что скрипит именно линолеум, то возможно, что звук вызван плохим состоянием чернового пола. Иногда скрип появляется, когда под напольное покрытие попадает влага. В таких случаях без разбора пола обойтись невозможно. Линолеум необходимо снять, устранить возникшую проблему, а затем постелить покрытие заново.

Как ухаживать за линолеумовым полом

Для мытья линолеума следует использовать теплую, но не горячую воду. Жидкость высокой температуры может повредить восковой слой. Чтобы отмыть пол от загрязнений, в воде следует растворить хозяйственное мыло или жидкость для мытья посуды.

Ни в коем случае не протирайте линолеум уксусом, лимонной кислотой, спиртом и другими агрессивными веществами. Они разрушают защитную пленку на поверхности пола.

Заключение

Мы поделились с вами самім простім способом устранения скрипа линолеума. Он не требует приобретения дорогостоящих средств. Вы можете восстановить защитный слой пола с помощью простых и доступных продуктов.