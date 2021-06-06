В Кремле отреагировали на изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу

УЕФА регулирует все аспекты чемпионата Европы по футболу-2020, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя форму сборной Украины для соревнований.

«Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных ограничениях со стороны РФ на использование данной формы, передает ТАСС.

Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией.