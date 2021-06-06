 

В Кремле отреагировали на изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу

06.06.2021, 19:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

УЕФА регулирует все аспекты чемпионата Европы по футболу-2020, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя форму сборной Украины для соревнований.

«Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных ограничениях со стороны РФ на использование данной формы, передает ТАСС. 

Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.05 / В Госдуме указали на потенциальную угрозу Союзному государству со стороны Запада

23.08 / Собчак раскрыла конспирологическую теорию фото с Тихановским

11.02 / ЮАР планирует продать или обменять вакцину от COVID-19 AstraZeneca

16.09 / В России суд запретил прокат четырех фильмов проекта “Дау”

05.12 / В Украине планируют делать не менее 1 млн быстрых тестов на антиген COVID в месяц – Степанов

19.08 / Власти Германии: нападения на мотоциклистов в Берлине могли иметь религиозный мотив

25.10 / Военным медикам будут доплачивать за лечение пациентов с COVID-19 – Минобороны

12.04 / В Москве снизился уровень шума

05.12 / На Украине заявили об увеличении взносов в операции НАТО

04.05 / Выросло число погибших после крушения метромоста в Мехико

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика