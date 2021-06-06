 

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

06.06.2021, 19:58, Новости дня
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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл стали родителями во второй раз, на свет появилась девочка Лилибет «Лили» Диану Маунтбеттен-Виндзор.

«С большой радостью принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, приветствуют в мире свою дочь Лилибет «Лили» Диану Маунтбеттен-Виндзор. Лили родилась в пятницу, 4 июня, в 11.40 утра (21.40 мск) под наблюдением врачей и персонала больницы в Санта-Барбаре, Калифорния», – передает телеканал Sky News заявление пары.

Девочку назвали в честь ее прабабушки, королевы Елизаветы II (Лилибет – так ее называют в семье), и бабушки, принцессы Дианы. Уточняется, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо и уже находятся дома.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая 2019 года, то есть их сыну Арчи сейчас почти два года.

В ноябре 2020 года Маркл рассказала, что в июле потеряла второго ребенка и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша.

Напомним, ранее в интервью Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Позднее в другом интервью принц Гарри рассказал о своих психологических проблемах, проблемах с алкоголем и холодных отношениях с членами королевской семьи.



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