Партия Меркель вышла в лидеры на региональных выборах в ФРГ

Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) лидирует на выборах в парламент федеральной земли Саксония -Анхальт, свидетельствуют данные экзит-пола.

Выборы в земельный парламент (ландтаг) Саксонии-Анхальт считаются в Германии последней официальной проверкой настроения избирателей перед выборами в бундестаг в сентябре 2021 года, передает «Интерфакс».

Согласно подсчетам, ХДС на прошедших в воскресенье выборах может претендовать на 36% голосов избирателей, основной конкурент партии на этих выборах – правая «Альтернатива для Германии» набирает по прогнозу 22,5% голосов. На третьем месте «Левые» с 11% голосов, далее следует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 8,5%.

«Зеленые» получают в этой восточногерманской земле 6,5% голосов. Также на места в парламенте может претендовать Свободная демократическая партия Германии, она набирает 6,5% голосов.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и добавил, что будет скучать по ней как коллеге. Также Путин назвал Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком, последовательным и умеющим отстаивать свою позицию. Он выразил надежду на то, что эта же стабильность и надежность будут присутствовать и в деятельности будущего правительства ФРГ в отношениях с Москвой.

Напомним, выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Немецкий политолог Александр Рар заявлял газете ВЗГЛЯД, что и Армин Лашет, и Маркус Зедер, претендующие на выдвижение от альянса ХДС/ХСС, будут продолжать курс Меркель. От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидатом в канцлеры от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок.