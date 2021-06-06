Если Путин физически уйдет из власти, его цифровая версия сможет править Россией сколько угодно – Белковский

“Когда Путин уйдет, виртуальный Путин или электронный, цифровой Путин придет на смену аналоговому и будет оставаться с нами еще неопределенно долго. Кстати, вообще в рамках доктрины развития искусственного интеллекта в России это очень продуктивная идея”, – сказал он.

Развивая тему, политолог отметил, что Путин по смыслу своего правления является “великим и ужасным” и выглядит “гораздо страшнее (особенно для внешнего мира), чем является на самом деле”.

“Все давно ждут от него массовых репрессий и ГУЛАГа внутри страны, ядерной войны на внешней, международной арене. Ничего этого не произойдет и не происходит. Репрессии у нас точечные, ГУЛАГ тоже в отдельных звеньях и элементах, но не вообще. Даже происходит какая-то гуманизация пенитенциарной системы и сокращение количества заключенных. Ядерной войны тоже не бывает, а бывает гибридная война, которая идет с 2014 года и сводится в основном к системе спецопераций, в основном в интернете”, – объяснил Белковский.

По его словам, “страх, который сеет Путин, ужас, который он наводит на мир, – это важнейший российский национальный актив”.

“В результате под воздействием этого ужаса многие принимают решения, выгодные Кремлю, Путину, и тем самым РФ, или не принимают решений, Кремлю радикально невыгодных. Поэтому это очень серьезно. Поэтому если Владимир Владимирович Путин может когда-нибудь физически уйти от власти […], то его цифровая версия в самых разных вариациях – с рогами, хвостом, какие-то говорящие страшные вещи – может существовать еще сколь угодно долго и править Российской Федерацией. В этом смысле ничего особенно не изменится. Особенно если никто достоверно не будет знать, существует ли еще Путин физически или нет”, – сказал политолог.

Он считает, что скрыть это можно.

“Всякие системы поддержания конфиденциальности и правильной информации налажены Владимиром Владимировичем Путиным почти идеально за 20 с лишним лет его пребывания у власти”, – подчеркнул Белковский.

Контекст:

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

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