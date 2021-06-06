Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями

Примерно в 11.40 4 июня в больнице города Санта-Барбара (Калифорния) у пары родилась девочка. Ее назвали Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Первое имя девочка получила в честь ее прабабушки, королевы Великобритании Елизаветы II, семейное прозвище которой – Лилибет. Второе имя, Диана, было выбрано в честь ее покойной бабушки, принцессы Уэльской Дианы.

При рождении Лили весила семь фунтов 11 унций (3,5 кг). И мать, и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо.

Контекст:

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). 14 февраля 2021 года супруги через своего пресс-секретаря объявили, что ждут второго ребенка.

Дочь герцога и герцогини Сассекских Лили стала первым ребенком в истории британской королевской семьи, который родился в США.

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