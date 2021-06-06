Заявлениями об Украине Лукашенко хочет выслужиться перед Путиным – Кравчук

По его словам, Лукашенко “вмешивается в украинские дела”.

“На каком основании, я не понимаю. Кто поручил господину Лукашенко давать оценки по Крыму, по Донбассу? Думаю, он хочет в данном случае выслужиться перед Путиным. И поэтому предпринимает шаги, которые совершенно не отвечают нормам международных отношений, и ведет себя просто недостойно, это мое глубокое убеждение”, – заявил Кравчук.

Он отметил, что у Лукашенко остались нормальные отношения только с Россией.

“Поэтому его действия, его предложения, его оценки совершенно какие-то неадекватные. Об Украине в целом. […] Их (заявления Лукашенко. – “ГОРДОН”) надо оставлять без внимания, потому что они неадекватные и они нереалистичные”, – подчеркнул первый президент Украины.

Контекст:

Последние свои заявления об Украине Лукашенко сделал после истории с вынужденной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последовавшего вслед за этим запрета на пролет белорусских самолетов через воздушное пространство Украины.

1 июня Лукашенко говорил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов из Беларуси в оккупированный Крым.

В тот же день Лукашенко заявил, что оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, которые были сняты с рейса Ryanair, “убивали людей на Донбассе”.

Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы задержали Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

В команде лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявили, что Протасевич – “заложник в руках террористов”. “Это не фильм, а запись результата пыток, и таким образом режим свидетельствует против себя”, – сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Советник Тихановский Франак Вячорка заявил, что Протасевич является “заложником режима”.

Отец Протасевича выразил уверенность, что его сына заставили говорить все, что было сказано в интервью ОНТ. Также он обратил внимание, что к Роману не допускают адвоката, но допустили телевидение.

В МИД Великобритании заявили, что “интервью явно проходило под принуждением”.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

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