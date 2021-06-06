 

Мнение: “Немой набат”

06.06.2021, 19:50, Разное
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Интервью Анатолия Самуиловича Салуцкого. Лауреат премий союза писателей СССР и РСФСР. Академик Академии российской словесности. Первый заместитель председателя Правления Российского фонда мира. Глобальный эксперт «Альянса Цивилизаций» ООН. Работал в изданиях «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», "Литературная газета». Автор сотен публицистических статей на политические и остросоциальные темы. Член Союза писателей СССР. В 1992 году был экспертом Конституционного суда на процессе по так называемому «Делу КПСС». В 2006 году выпустил роман «Из России, с любовью», вокруг которого развернулась острая полемика. Роман получил первую премию на конкурсе Государственной библиотеки России в номинации большой прозы. Возможно, это единственный в России человек, бравший интервью у Хрущёва.

Тайм-коды:

02:18 – «Немой набат» – три года «хождения страны по мукам».
04:07 – Почему роман назван «Немой набат»?
06:35 – О поколении писателей 60-х. Мифы и правда об «антисоветчиках».
10:17 – С момента развала СССР прошло 30 лет. И каждый год «переломный». Почему в трилогии «переломными» названы именно 2018-2020 годы?
12:52 – Простой в культурной сфере. В чём вина Путина?
15:30 – О роли идеолога в годы перестройки.
17:00 – Нужны ли идеологи сегодня. Кто сейчас рядом с Путиным?
19:09 – «Немой набат» и «Большая литература».
21:40 – Зарубежная жизнь литературных героев романа и жизненный опыт писателя.
23:08 – Принципиальные различия между Россией и США.
26:50 – Можно ли художественную литературу рассматривать как документальный источник?
27:56 – О смене писательских поколений.
34:02 – Проблемы и перспективы современной литературы.
38:16 – Об ожиданиях после выхода трилогии.

Источник: Colonel Cassad



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