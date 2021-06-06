Мнение: Деградация россиян согласно РАН, учёные про образование в СССР и депрессивность школьной литературы

1. «Я утратил всякие надежды относительно будущего моей страны, если сегодняшняя молодежь возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна». «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей».

Эти две известные цитаты приписывают великим мыслителям древности – поэту Гесиоду (7 век до нашей эры) и философу Сократу (5 век до нашей эры):

https://ru.wikiquote.org/wiki/Гесиод

https://bookmix.ru/bookquotes.phtml?book_id=84835

Приятно видеть, что учёные из Российской академии наук свято чтут вековые традиции:

https://lenta.ru/news/2021/06/05/nevrologmozgi/

Один из ведущих неврологов страны, директор ФГБНУ «Научный центр неврологии», доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Михаил Пирадов заявил, что ментальное здоровье россиян слабеет, а это может обезличить нацию даже при хороших физических параметрах людей. По его словам, родившиеся с 1930-го по 1980 год люди имеют уровень IQ на 20 процентов выше, чем те, кто родился позже. К тому же большинство из них к 85 годам будут иметь болезнь Альцгеймера или сосудистую деменцию.

«Мы можем получить здоровое поколение, которое из себя ничего не будет представлять. Если мы хотим, чтобы наша человеческая цивилизация прогрессировала, (…) нам надо прежде всего сейчас подумать не столько о здоровье в целом, сколько о ментальном нашем здоровье, потому что мозг — это мы», — сказал Пирадов.

Таким образом, получается, господин Пирадов отказывает молодым россиянам в праве называться мозгом нации.

Для понимания масштабов бедствия: разница в 20% по IQ примерно соответствует разнице по среднему IQ между Россией и африканскими странами:

https://www.worlddata.info/iq-by-country.php

По крайней мере, господин академик признаёт, что у современной молодёжи оказалось достаточно ума, чтобы получить шанс стать физически здоровее советских поколений.

И вправду: современные молодые люди гораздо меньше пьют, курение выходит из моды, фитнес и здоровое питание овладели умами. Вместо личных автомобилей и общественного транспорта юные урбанисты стремятся пересесть на велосипеды и электросамокаты.

Возможно, у России всё-таки есть надежда?

2. Кстати, многие учёные советской эпохи оценивали советское образование весьма критически:

https://olegmakarenko.ru/2149590.html?thread=805212886#t805212886

Медик, известный хирург, герой Соцтруда, лауреат Ленинской премии Ф.Г.Углов пишет в своих воспоминаниях, что ему очень не хватало знания иностранных языков, чтобы знакомится с заграничной медицинской литературой. При этом упоминает своего учителя Н.Петрова, получившего образование до революции, знавшего пять языков, и прошедшего за границей стажировку.

Академик Раушенбах, один из создателей советского космоса: «Школа каждый год менялась. И самое яркое событие — очередная ее реорганизация. Это было нечто ужасное. Из-за этого я совершенно не усвоил, например, химии, потому что появился преподаватель — «левак», уж не знаю, был ли он искренний «левак», то есть приверженец новой системы, или жулик. Уроки он проводил так: «Учебники перед вами? Откройте страницу такую-то, параграф такой-то». Мы открываем. Причем учебник не на одного, а на пять человек. Садимся в кружок, преподаватель говорит: «Ну, теперь читайте, если что будет непонятно, спрашивайте». Мы сидим голова к голове и, конечно, начинаем рассказывать всякие истории, не заглядывая в книгу. Но, чтобы не влипнуть, время от времени задаем вопросы: «Вот здесь непонятно сказано, что хлор соединяется с чем-то…» Он с важным видом объясняет. «Ах да, теперь понятно…» И опять начинаем болтать. Так проходит урок, в результате которого мы ничего не усвоили.»

«Странные истории приключались у нас в школе того времени, но я бы сказал так: в среднем учителя были хорошие, они старались не реагировать на всякие теоретические новшества. Старые дореволюционные учителя учили нас хорошо, и я им очень благодарен по сей день».

«Гуманитарных предметов тогда не было, а то, что нам преподавали, можно назвать как угодно, только не гуманитарными дисциплинами».

Профессор, известный историк В.В. Шелохаев, 1974г: «Московские абитуриенты — это не деревенские ребята, многие из которых после окончания 8 класса не знали таблицу умножения. Вспоминаю свой первый опрос в СПТУ после вводной лекции по курсу обществоведения. Ни один из них не мог ответить ни на один вопрос. Тогда я решил проверить их грамотность. В результате выяснилось, что они не знают азов русского языка, математики. На мой вопрос о главной движущей силе русской революции отвечали — бурлаки».

Если сопоставить эти отзывы с высказыванием академика Пирадова, получается, что природный интеллект советских детей была столь высок, что даже советское образование не смогло испортить их могучие от природы умы. А вот в наше время что-то пошло не так…

3. Читательница veraprok указывает, что школьная программа по литературе откровенно опасна для жизни и здоровья детей:

https://olegmakarenko.ru/2149719.html?thread=805222999#t805222999

Депрессивность и акцент на суицидальные наклонности в списке литературы.

Вероятно, список литературы составляли люди, озабоченные тем, чтобы показать, что «при царизме было все плохо». Поэтому из всей русской литературы потрудились отобрать самые тоскливые, мрачные, вселяющие тоску произведения. Герои должны были непременно иметь горестную судьбу, а в финале желательно погибнуть или покончить самоубийством. Перечисляю: Бедная Лиза утопилась, Катерина утопилась, Бесприданницу застрелили, Анна Каренина бросилась под поезд, Желтков застрелился, Треплев застрелился, Свидригайлов застрелился, Базаров помер от тифа, Любинька Головлева отравилась, Раскольников попал в тюрьму, Герасим утопил Муму.

Если же герой все же остался жив, он должен потерпеть полное фиаско, как Онегин, или умереть всеми забытый, как Печорин или Обломов.

Весьма жизнеутверждающе. Если таким количеством черной депрессухи пичкать любого ребенка, он возненавидит литературу чёрной ненавистью.

При этом у тех же самых авторов есть вполне нормальные произведения, без самоубийств и надрыва.

Почему нельзя Островского изучать по его комедиям и драмам? «Бешеные деньги», «Поздняя любовь» — отличные драмы, а комедии Островского милы и забавны, но нет! Мы умучим школьников истеричкой Катериной, но не дадим им ничего другого!

Почему вместо «Гранатового браслета», который по сути, есть нелепо романтизированная история назойливого сталкера, докучавшего своей неуместной любовью замужней женщине, не предложить школьникам куда более вдумчивую и зрелую вещь Куприна — «Колесо времени»?

Кстати, о самоубийствах. «Эффект Вертера», вполне реальная вещь. В свое время юноши, прочитав сей роман, стрелялись в подражание герою. И в наше время газетная заметка о самоубийстве вызывает шлейф подражательных самоубийств, недаром в некоторых странах такие новости запрещены.

Ну а мы? Мы ищем в интернете какого-то Синего Кита. И в упор не замечаем назойливую, долбящую по мозгам пропаганду суицида, которая прёт на наших детей из школьных учебников литературы.

Ребенок, прочитав про самоубийство, возможно, в тот же день самоубиваться не пойдет. Но у него в голове отложится: а, есть такой способ выхода из тяжелой ситуации. И эта мысль будет лежать на дне его сознания, как мина замедленного действия, которая лежит-лежит, а потом ррррраз и как рванет!

Кто-то скажет, что литература просто «учит детей реальной жизни», ставя перед неокрепшими детскими умами серьёзные проблемы бытия. Беда в том, что здоровых путей решения школьная классика не показывает. Показывает нездоровые — кого-нибудь убить, податься в бандиты, броситься под поезд.

Жаль, что в школе 21-го века дети вынуждены изучать упадническую беллетристику века 19-го, значительная часть которой была написана исключительно с целью получить в издательстве гонорар.