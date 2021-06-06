Почему дети Кирова недовольны подарками? – Личное мнение

В местечковых соцсетях города Кирова — где это захолустье-то? — скандал. Школьникам-отличникам, победившим во всероссийской школьной олимпиаде, вручили 4 (четыре) пакета.

В двух — кетчуп. В одном — майонез. В последнем — соус 4 сыра. Всё — производства местной фабрики.



Фото: Газета.ру

«Достичь высоких результатов удается не всем, но вам это оказалось под силу. Хочется, чтобы каждый из вас остался в этом городе и применил свои знания в его развитии», — наивно заявил глава администрации Кирова Дима Осипов.

Хорошенько посмеявшись, я решила похвалить находчивость и неравнодушие мэра Осипова.

Мог бы отделаться от детишек грамотой. Мол, молодцы, что учитесь — для себя стараетесь, потом сбежите отсюда. Однако Дима изыскал ресурс и наградил местных детей пищей. Майонез можно смешать с кетчупом по рецепту Кузи, а 4 сыра — это питательно само по себе.

Можно долго, конечно, смеяться над нищетой провинции, но будем откровенны? Вы, детишечки Кирова, учитесь хорошо, чтобы оттуда свалить, а это значит, что вам никто ничего не должен.

Дали майонез? А чего возмущаетесь? Поступать-то куда надумали — в Москву ведь наверняка?

Так что завалите ваши соцсети, узбагойте ваших родителей и скажите спасибо местной фабрике по производству соусов — они, как могли, вас наградили, или вам сразу нужно было по Майбаху за победу в школьной олимпиаде?

«Как же обесценились победы на всеросе!», — – сетуют родители учащихся одного из лицеев.

Я считаю кетчупы-майонезы вредной пищей, но искренне хочу выразить уважение Кировской фабрике «Здрава» по их производству — вы, в отличие от остальных предприятий города, хоть что-то сделали.

Какие там есть ещё в Кирове предприятия? Слышала про лесопилку — почему ребятам не выдали дров? Наверняка есть и булочный завод, и сметанный. Мясокомбинат есть? Нет? Почему не участвовал в награждении детей подарками?

А детишечкам-умничкам я советую не ждать от жизни подарков. Впереди у вас невозможно трудная жизнь, в которой вам никто ничего не должен, а если хотите пробиться в ней, готовьтесь, что никто не принесёт вам даже кетчуп в пакете.

Хотите не майонеза, а хороших подарков? Идите и заработайте. А учитесь хорошо вы исключительно для себя.

Кто-то поспорит или хочет поржать?

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