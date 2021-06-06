Мнение: Лучшие фильмы в жанре фэнтези

Мой субъективный рейтинг лучших кинофильмов в жанре героическо-романтической фантастики.

Миллион лет что-то я не баловалась составлениями списков фильмов, давайте вернемся к этой рубрике.

Оговариваю границы жанра: по-английски, когда речь идет о книгах и фильмах, слово fantasy используется как обозначение жанра практически всего нереалистичного, которое при этом не четкое sci-fi (научная фантастика с космосом, роботами и проч.). Если вы поищете на imdb список лучших фильмов в жанре fantasy, там будет и "Гарри Поттер", и "Мэри Поппинс", и "Сумерки".

Но это не наш метод сегодня, нам нужно слово "фэнтези" в его посконном понимании на русском языке, то, что будь это книгой, издавали бы с иллюстрацией Бориса Вальехо на обложке!!

Собственно, по-английски и для этого есть отдельный термин: sword and magic movies / sword and sorcery films.

В списке не учитывается классика Диснея; разного рода очевидные сказки, даже с элементами ужастиков (типа "Братьев Гримм" или "10 королевства"), Артуриана без магии или совсем детская, городское фэнтези, а также якобы экранизации греческих мифов и истории.

ВОТ МОЙ РЕЙТИНГ ТОП-5

1) Леди-ястреб (1985)

Фильм с молодым Рутгером Хауэром, молодой Мишель Пфайфер, молоденьким Мэтью Бродериком и гигантским вороным жеребцом фризской породы на фоне необыкновенной красоты пейзажей. Колдовство, проклятие, любовь. Существующий русский одноголосый перевод — невыносим, не смотрите с ним.

2) Властелин колец & Хоббит

Не буду их разделять, пусть идут в одном пункте. Давать краткую характеристику тоже не буду: если кто еще их не видел, то моя реклама очевидно будет бесполезна.

3) 13-й воин (1999)

Изысканный и крайне образованный придворный арабской национальности (Бандерас в арафатке) послан на севера и поднимается вверх по речному пути из варяг в греки в компании огромных белобрысых викингов, немытых и безграмотных. Где-то в районе Карелии он вляпывается в сюжет Беовульфа. Тщательно проработанная с этнографической и реконструкторской точки зрения залипуха (неплохо дублированная на русском вдобавок). Фильм является экранизацией романа Майкла Крайтона «Пожиратели мёртвых» (есть на русском, приятный), отдыхавшего на нем от своих "Парка Юрского периода" и "Штамма Андромеда", причем сам роман в своей первой половине является подлинным текстом 10 века – записками арабского дипломата Ибн Фадлана о его путешествии в наши края (мы его на первом курсе на экзамене сдавали как источник). Подлинный арабский текст обрывается, а Крайтон присобачил к нему Беовульфа. Вышло занимательно.

4) Принцесса-невеста (1987)

Волшебный фильм про путешествие и спасение прекрасной принцессы (юной Робин Райт), который впервые смотреть надо, наверно, в подростковом возрасте, чтобы стать его таким сильным фанатом, как на западе (там он просто культовый). Я просмотрела недавно, и все равно была впечатлена. Книга, тем не менее, не то, чтобы "лучше" — она просто потрясающе лучше и намного сложнее. При том, что экранизация, сделанная под авторским надзором, очень хорошая, но все же она сильно упрощена, в том числе для понимания детьми. Книгу недавно издали на русском, и это один из лучших развлекательных романов 20 века (обсуждали подробно фильм и книгу тут).

5) Звездная пыль (2007)

Молодой человек бродит по волшебному миру с плененным высшим существом на цепочке, пока его преследуют враги, в лице страшной старой ведьмы Мишель Пфайффер и внезапно волосатого, но несмотря на это все равно демонического Марка Стронга.

Тут я колебалась, не записать ли этот фильм все же в волшебные сказки и по этому поводу вычеркнуть из нашего списка. Однако поскольку и тут — экранизация, причем Нила Геймана, то все не так однозначно, Гейман однозначно не умеет. Книгу рекомендую очень, она многослойней и сложнее, но и фильм прекрасен, очень красив, да и Де Ниро там канкан танцует.

Далее без номеров:

Конан-варвар и Конан-разрушитель (со Шварцем) & Рыжая Соня (с Бриджет Нильсен) & Кулл-Завоеватель (за прекрасную злодейку Тиа Каррере; шварцезаменитель в главной роли не так крут). Неувядающая классика!

и (со Шварцем) & (с Бриджет Нильсен) & (за прекрасную злодейку Тиа Каррере; шварцезаменитель в главной роли не так крут). Неувядающая классика! Лабиринт (1986). С Дэвидом Боуи в роли короля гоблинов.

(1986). С Дэвидом Боуи в роли короля гоблинов. Горец (первый фильм с Ламбертом; и отчасти сериал подходит под рамочки)

(первый фильм с Ламбертом; и отчасти сериал подходит под рамочки) Туманы Авалона (2001). Феминистическая версия истории короля Артура с потрясающими актрисами и второразрядными актерами.

Годятся ли в наш список трешовые космооперы про мужчин в трусах, спасающих космических принцесс? "Флэш Гордон", "Крулл" (1983), "Джон Картер" (2012)? Masters of the Universe (1987) с Лундгреном, молодым и без майки

СЕРИАЛЫ

Игра престолов

Приключения Геракла & Зена-королева воинов

& Ведьмак – ранний польский сериал, говорят, лучше американского, хоть и сильно дешевше.

ФТОПКУ

Меч короля Артура (2017) Гая Ричи, не смотря на прекрасного главного блондина

(2017) Гая Ричи, не смотря на прекрасного главного блондина Конан-варвар (2011) с Джейсоном Момоа

(2011) с Джейсоном Момоа Волкодав из рода Серых Псов

НЕ СМОТРЕЛА

(пишите свои характеристики)

Уиллоу (1988)

(1988) Легенда (1985) с юным Томом Крузом

(1985) с юным Томом Крузом Сердце дракона (1996)

(1996) Трилогия "Во имя короля" реж. Уве Болл, с Джейсоном Стэтхемом, Лундгреном и Домеником Перселлом поочередно

реж. Уве Болл, с Джейсоном Стэтхемом, Лундгреном и Домеником Перселлом поочередно Dungeons and Dragons (2000)

(2000) Бесконечная история (1984)

(1984) Хроники Нарнии – считаются фэнтези?

– считаются фэнтези? Варкрафт (2016) – считается сюда?

(2016) – считается сюда? The Sword and the Sorcerer (1982)

(1982) Dragonslayer (1981)

Из них сериалы, кто видел?

Сериал про Конана 1997 года

1997 года Сериал Roar (1997) – про кельта 5-го века, в главной роли юный Хит Леджер

(1997) – про кельта 5-го века, в главной роли юный Хит Леджер Сериал " Волшебник Земноморья " (2004–2005) с абсолютно белым (что не соответствует букве) кастингом

" (2004–2005) с абсолютно белым (что не соответствует букве) кастингом Сериал Kröd Mändoon and the Flaming Sword of Fire (2009)

(2009) Сериал Хроники Шаннары (2016–2017)

UPD из комментов:

Сериал "Легенда об искателе" по Терри Гудкайнду

по Терри Гудкайнду Сериал нетфликса " Письмо королю " (2020) рецензия тут

" (2020) рецензия тут Кольцо Нибелунгов (2004)