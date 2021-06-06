Мнение: Почему попутчиков погибшего отправили в тюрьму?

Офицера ДПС, выстрелившего в затылок задержанного, уложенного на капот автомобиля, выпустили из тюремной камеры. Но закрыли двух попутчиков убитого – Руслана Курбанова и Илькина Исмаилова. Им инкриминируется применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) и оскорбление полицейского (ст. 319 УК).

Но появилось видео, по всей видимости, снятое с монитора при просмотре записи с камеры видеонаблдения, на которой четко видно, к примеру, что Илькин Исмаилов виноват только в том, что вел видеозапись. К сотрудникам ДПС он вообще не приближался.

Руслан Курбанов, конечно, оказывал сопротивление, когда его вели к полицейской машине. Но он не понимал, за что его вообще задерживают.

Еще 29-мая Курбанов и Исмаилов рассказывали, что они вообще не видели и не слышали сигнала остановиться. А свернули к кафе у заправки, потому что решили сходить в туалет.

Судя по камере видеонаблюдения, Исмаилов и Абудуллаев вышли из автомобиля и побежали в туалет. А Курбанов остался у машины. К слову, Курбанов вышел из левого переднего пассажирского места праворульного автомобиля. Выйдя, закрыл дверь.

За рулем, по всей видимости, был погибший Абдуллаев. А съемку вел Исмаилов (он в более светлой одежде, выходит из автомобиля с заднего места).

Нашлась и первичная видеозапись, без запикиваний. На ней четко слышно, что полицейский не предупреждал о применении оружия. Но зато видно и слышно, что офицер ДПС был явно не в адекватном состоянии. На 0:08 он выбрасывает телефон задержанного Курбанова. Ни один вменяемый сотрудник полиции не будет так обращаться с имуществом задержанного.

На 0:14 сотрудник бьет в челюсть Абдуллаева и начинает произносить такие слова, которые ни один нормальный сотрудник полиции если и знает, то вслух произносить их не будет. В моем журнале за такие слова я в бан отправляю.

Что удивительно, убитый продолжает обращаться к сотруднику на Вы…

На снимке: Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов, фотографии отсюда

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